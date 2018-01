Le retour du Lavanderia

Iris Gagnon-Paradis

Dire que les choses bougent vite pour Antonio Park relève de l'euphémisme. Alors que le sympathique chef (Park, Café Bazin, Kampai, Flyjin...) vient finalement de rouvrir le Lavanderia (endommagé par un incendie il y a plus d'un an) et qu'il prépare une année très chargée au Park - il compte y inviter au courant de l'année des chefs étoilés Michelin de Tokyo -, nous l'avons rencontré mercredi au petit matin, tout juste avant qu'il s'envole vers Toronto pour l'ouverture médiatique de son nouveau - et premier! - restaurant dans la métropole canadienne, Pick 6ix, une «brasserie sportive santé», en partenariat avec nul autre que le chanteur Drake.