1909 Taverne Moderne: l'immense restaurant

1909 Taverne Moderne. 1280, avenue des Canadiens-de-Montréal, Montréal. 514 416-9809. http://1909tavernemoderne.com/

Notre verdict

Prix: Entrées à partager entre 9 $ et 21 $, pâtes entre 19 $ et 23 $, hamburgers entre 16 $ et 26 $, fish & chips 17 $, tartare 25 $, côtes levées 21 $ ou 29 $, demi-poulet rôti 22 $, etc.

Carte de vins: Beaucoup de valeurs sûres classiques et du Nouveau Monde, mais quand même quelques vins bios.

Service: Souriant et efficace. Mais on n'y était pas un soir de folie où l'endroit est archi plein et le Canadien joue.

Ambiance: Bar sportif classique, mais vraiment très grand. Donc, quand il n'y a pas de match, il y a beaucoup de places libres, ce qui est excellent quand on veut sortir en gang dans le temps des Fêtes et des partys de bureau. Aussi, c'est ouvert tous les jours et tard.

Plus: L'espace et encore l'espace et la grandeur de l'écran quand on veut regarder du sport.

Moins: Le service du vin au verre sans la bouteille, le dessert à peaufiner...

On y retourne? Oui, si on cherche un lieu assez grand pour accueillir un bon groupe - qui aime le sport évidemment.