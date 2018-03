Les gourmandises de Peyton: décadent smoothie

Boisson santé par excellence, le smoothie se décline de mille et une façons. Mais on doit avouer ne l'avoir jamais vu aussi décadent qu'aux Gourmandises de Peyton, un minuscule café qui jouxte Le salon de Peyton, un salon de coiffure aux airs rétros.

Les propriétaires Peyton et Cantin (elle est coiffeuse, il est pâtissier) ont eu la bonne idée de proposer dans leur café au look rétro une version plus «santé» - mais tout aussi alléchante - des laits frappés aux garnitures élaborées.

Leur «Magic Smoothie» est composé de fruits frais de saison et d'un pouding de chia, puis garni de douceurs sucrées de toutes sortes: un biscuit, un beigne, de la crème fouettée, du chocolat noir fondu, du maïs soufflé...

Aussi à essayer quand il fait froid: leur nouveau chocolat chaud tout aussi «magique», garni notamment de guimauves et de biscuits.

371, rue Roy Est, Montréal

www.facebook.com/Les-gourmandises-de-Peyton-829933093842241