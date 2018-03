Les douceurs de Rosetta

La femme d'affaires n'est pas une nouvelle venue dans l'industrie - elle possède avec son fils Rocco les deux pâtisseries Rococo -, mais le tandem avait envie, pour ce nouveau projet, d'une image plus actuelle et de raconter une histoire engageante.

Ici, tradition italienne et techniques françaises sont à l'honneur. D'un côté, cannolis, biscuits maison faits par Rosetta elle-même, pain maison aux pommes (un pur délice!) et pizzas d'inspiration sicilienne; de l'autre, fines douceurs comme des macarons, des viennoiseries, des douzaines de pâtisseries et, bien sûr, des bûches pour Noël.

Dans tous les cas, tout est fait maison, sans aucun compromis sur la qualité. Un endroit qui vaut le détour pour faire le plein en prévision des Fêtes!

3631, rue Notre-Dame Ouest, Montréal

www.facebook.com/Rosettamtl-1740591999534666