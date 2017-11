Tsukuyomi: réconfort par excellence

Quoi de plus réconfortant, lorsque le temps froid s'installe, qu'une délicieuse soupe ramen japonaise?

Celles proposées par le petit nouveau du Mile End, Tsukuyomi - par les mêmes propriétaires que la brasserie japonaise Kinoya, rue Saint-Denis -, se taillent sans gêne leur place parmi les excellents choix qu'offre la métropole, avec ses nouilles maison chaque jour (on peut même en acheter pour rapporter chez soi), son bouillon d'os de porc longuement mijoté et ses garnitures classiques et fort savoureuses.

À déguster accoudé au comptoir-bar en bois du chaleureux endroit, du lundi au samedi.

5207, boulevard Saint-Laurent, Montréal

www.facebook.com/Tsukuyomi.ramen