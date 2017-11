Jouney: voyage express au Liban

Débarqué du Liban il y a trois ans pour faire son MBA à HEC Montréal, Patrick Abdelahab a vite fait de remarquer deux choses: premièrement, que l'offre alimentaire dans le village Shaughnessy, où il habite, n'est pas optimale, deuxièmement, qu'il ne retrouvait pas dans les établissements d'ici la cuisine du Liban qu'il apprécie, axée sur la fraîcheur et le service.

D'où l'idée de créer Jouney - en hommage à cette ville balnéaire du Liban où il a grandi -, qui propose l'un des seuls fours méditerranéens de l'île, c'est-à-dire une boulangerie-café où l'on trouve de moelleux pitas de type Manoushe, cuits sur place.

Pitas, salades, «dips» et déjeuners méditerranéens complètent le menu, sans oublier le café libanais.

On aime le lieu, lumineux et contemporain, qui marie béton et mur de briques, signé par David Dworkind (Le Super Qualité, Dispatch), parfait pour étudier ou pour un repas sur le pouce.

Aussi: tous les cuisiniers sont des réfugiés syriens, une raison de plus pour s'y arrêter.

1486, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal

www.facebook.com/cafejouney