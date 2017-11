Fieldstone: sortir des sentiers battus

Pourquoi s'expatrier à l'autre bout du pays? D'abord à cause des prix très élevés des loyers là-bas, mais aussi parce que Montréal représentait une terre de possibles pour eux.

Ils ont donc saisi une occasion en ouvrant au début octobre leur établissement au look minimaliste, où le véritable spectacle se passe dans l'assiette.

Né au Canada et d'origine cambodgienne, le chef Yen a travaillé à Vancouver et en Espagne, et utilise ce mélange d'influences pour créer un menu changeant, où il laisse libre cours à sa créativité.

Ses ingrédients sont à la fois locaux et exotiques et ses compositions, un plaisir tant pour l'oeil que les papilles.

Si l'endroit offre depuis peu de l'alcool, on vous conseille de vous amuser avec les accords mets et jus, dont de l'horchata (lait de riz noir) et une eau de gingembre et hibiscus.

Une très belle découverte, ouverte midis, soirs et pour le brunch.

5427, boulevard Saint-Laurent, Montréal

www.facebook.com/fieldstone.mtl