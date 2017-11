Bloomfield: fleurir à Outremont

Je m'y suis posée avec ma mère et ma fille il y a quelques jours. Et on a adoré, même si on est sorties de là avec nos vêtements imbibés des odeurs de cuisson.

Il faut dire que le lieu est étroit et que la cuisine est au beau milieu de cela. Ouverte, transparente. Caroline Dumas et sa fille Alexia Dumas-Malouf, les deux piliers des lieux, y proposent des plats simples, mais pour la plupart savoureux, adaptés aux envies des temps qui courent.

Il y a donc du végétarien et du végétalien, du sans gluten et du local, du frais, du léger et du réconfortant.

On ne va pas chez Bloomfield - ce qui signifie champ en fleur en anglais - pour un repas en tête à tête chic ou discret, mais pour une rencontre conviviale ouverte à la discussion avec tous.

Si j'habitais ou travaillais à côté de là, je finirais par devenir une habituée, c'est sûr.

Et je connaîtrais le nom des serveurs et ils connaîtraient mes habitudes. Et je ne me lasserais pas des tomates confites ou de la pieuvre braisée.

Le Bloomfield est plus qu'un bistro, c'est un moteur de vie de quartier.

On y mange des petits plats simples. Une salade du jour de haricots verts et de grelots encore tout croquants, accompagnés de l'acidité sucrée de tomates cuites au four doucement pour qu'elles concentrent leurs jus. Un portage tout doux au topinambour avec de la crème.

La pieuvre en vedette

Le plat vedette que le serveur nous a vanté, avec raison? Une pieuvre qu'on décrit comme grillée, mais semble surtout braisée, qui fond dans la bouche. On l'accompagne de lentilles, de chou fleur, de yaourt, de sumac, de persil et de menthe. C'est vaguement moyen-oriental, surtout réconfortant et savoureux à la fois.

On constate, en regardant le menu, qu'il a été conçu pour faire plaisir aux sans gluten et «végé» en tout genre. Ainsi, au lieu de servir du pain ou des pâtes, on privilégie les légumineuses, le riz.