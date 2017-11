Escondite, la suite

Après des mois d'attente, Escondite 2 a ouvert ses portes la semaine dernière tout près du Centre Bell, prêt à régaler les fans du Canadien (et les autres) avec ses saveurs mexicaines.

Le groupe d'associés qui est aussi derrière Biiru, Habanera, Koa Lua et Gokudo ne compte d'ailleurs pas s'arrêter là et planche sur l'ouverture d'autres Escondite ailleurs en ville.

Complètement transformé, l'espace sur deux paliers qui accueillait auparavant le resto italien La Medusa est très «instagramable» et rend hommage à la figure emblématique Frida Kahlo, notamment avec une grande oeuvre murale à l'entrée, signée par l'artiste montréalais Stikki Peaches.

Ouvert midi et soir, l'endroit sert le même menu qu'à l'emplacement original de la rue Union (de nouveaux plats s'ajouteront sous peu), soit les tacos, les délicieux nachos-gyozas, les «ensaladas» et les ceviches, en plus d'exotiques cocktails colorés.

1220, rue Drummond, Montréal

www.facebook.com/esconditemontreal