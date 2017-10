Tran Cantine: la nouvelle cantine vietnamienne

Même chose avec le porc cuit sur le barbecue que l'on sert avec des vermicelles et des légumes. La marinade un peu sucrée, qui donne à la viande carrément fondante son goût caramélisé, vaut le détour.

Certains plats n'ont pas été beaucoup changés. Peut-être pas assez. On pense aux rouleaux de printemps, qu'on aimerait juste un peu plus différents de la tradition pure. Peut-être que la sauce aux arachides pourrait subir un petit lifting gustatif. Même chose pour la mini phô. Le bouillon maison est impeccablement doux, et certains diront que si le bouillon va, tout va, mais on cherche quand même la menthe en accompagnement à la soupe, la sauce piquante aussi, le citron vert. Peut-être qu'il faut juste choisir la soupe en format repas déclinée avec boeuf, porc ou poulet et profiter, justement, de tous ces éléments qui donnent au plat toute sa personnalité. (Et que les végétariens se rassurent, la maison a toutes sortes d'options pour eux aussi et pense même allonger la liste de plats sans viande, m'a-t-on dit.)

Tran propose pas mal tous les classiques connus ici de la cuisine vietnamienne. Il y a les soupes tonkinoises, les rouleaux frits ou printaniers, donc dans des feuilles de riz moelleuses. On peut aussi prendre des banh mi, ces sandwichs qui allient traditions asiatiques - porc épicé, coriandre, piment - et baguette à la française, vestige culinaire du passé colonial.

Tran Cantine ne propose, en outre, aucun dessert, ce qui ne fait pas partie des manières de manger en Asie, généralement. Par contre, ceux qui veulent terminer le repas avec quelque chose de sucré devraient absolument essayer le café glacé à la vietnamienne. Ce café filtré assez court est en effet bien sucré et servi avec du lait et de la glace concassée. On dirait presque de la slush au café et c'est franchement délicieux. Pas compliqué. À l'image de cette chouette cantine qui va bien droit au but.