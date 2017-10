Loïc: une jolie banque où boire du vin

Le demi-poulet de Cornouailles est impeccable. Il fond dans la bouche, gentiment appuyé par des carottes grillées toutes caramélisées. La sauce catalane romesco, avec poivrons rouges, tomates et amandes, complète le plat avec fraîcheur et profondeur.

L'entrée de brocoli à la ricotta et à la fleur d'ail est un tout petit peu moins flamboyante. Peut-être que la cuisson du légume aurait pu être plus croquante, que la ricotta aura pu être mieux mise en valeur... Malgré la montagne percutante de câpres qui apportent sel et acidité, on s'ennuie, en y goûtant, de la célèbre assiette rapini, ricotta et pain grillé de chez Olive + Gourmando. Et ce n'est pas qu'on veuille exactement la même chose. Juste autant de joie.

De l'autre côté de la table, des raviolis à la ricotta et à la bette à carde s'avèrent tout aussi réconfortants, tandis que l'été s'achève. On aime l'amertume des feuilles, le crémeux du fromage, le côté charnu des pâtes généreusement farcies. Un beau plat d'automne.

Au dessert, il n'y a qu'une seule option: des beignes, ce que l'on retrouve très (trop?) souvent dans ce genre de bistro. Ici, on espère les emporter plus loin que d'habitude dans du sirop d'érable et avec de la crème glacée. C'est pas mal, mais pas aussi chouette que tout le reste.