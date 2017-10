Café Baba Yaga: l'Europe de l'Est sous la dent

Le café Baba Yaga venait à peine d'ouvrir ses portes pour une première journée, lundi dernier, que déjà, une foule s'y pressait afin d'aller chercher, pour manger prestement sur place ou pour emporter, de délicieux pierogis fourrés aux pommes de terre et fromage en grains ou encore un sandwich «schnitzel» d'escalope de dinde servi sur un moelleux pain challah.

Plusieurs douceurs d'Europe de l'Est sont cuisinées sur place, comme ces packzis, sortes de beignes farcis, au Nutella sur la photo.

Vous l'aurez deviné, l'endroit, situé près du métro Lionel-Groulx et projet du groupe derrière le restaurant L'Orignal, se consacre à la cuisine de l'Europe de l'Est, de la Pologne à la Russie en passant par l'Ukraine. C'est fort délicieux et ça brise la routine du lunch!

Le matin, on y fait un saut pour ramasser un paczki, sorte de beignet farci, ou encore un rosakli, croissant fourré aux pommes ou au fromage.

Rendez-vous de 7 h à 19 h, du lundi au vendredi.

3279, rue Saint-Jacques, www.facebook.com/babayagamtl