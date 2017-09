Café Bazin: un nouveau français à Westmount

De toute évidence, on n'a pas les mêmes parents.

Les miens, comme ceux de bien des personnes de cette génération que je connais et avec qui j'ai mangé au restaurant, sont extrêmement exigeants côté service, connaissent très bien la cuisine, en ont vu d'autres et n'ont pas envie de se faire vendre de la camelote dissimulée sous de l'esbroufe décorative et bruyante.

Le m'as-tu-vu, très peu pour eux. L'expérimental approximatif non plus. Ils cherchent plutôt du service professionnel, peu de décibels et une cuisine aussi délicieuse que fiable.

Cette catégorie, dans mon livre à moi, comprend donc bien de belles et bonnes et élégantes tables. Je pense à Chez Sophie, Il Pagliaccio, Laurie Raphaël, Toqué!, La Chronique, pour ne nommer que celles-là.

Et j'en ajouterais une autre: le nouveau café Chez Bazin, où j'ai amené récemment mon père, qui n'en est pas à son premier restaurant dans la vie et qui a approuvé haut la main. Ce n'est pas une table du soir et on y attend encore le permis d'alcool. Mais pour un lunch de grande qualité, sans prétention et tout en finesse, on est à la bonne adresse.

Installé avenue Victoria, à Westmount, le café s'appelle Bazin puisque c'est le bébé de Bertrand Bazin, ancien pâtissier du club privé 357C, l'un des meilleurs en ville, qui travaille maintenant avec Antonio Park.

D'abord Bazin pilote le menu dessert du Park, le premier restaurant d'Antonio et la table préférée de P.K. Subban. Et c'est en tandem avec Park qu'il a lancé ce café à la porte voisine du Park.

Tant que le temps le permet, on peut encore manger en terrasse, qui est délimitée par des plantes, mais sur le trottoir, comme en France - et donc pas dans la rue comme l'aiment les fonctionnaires de la Ville de Montréal. Et c'est fort agréable. La semaine dernière, c'est là que j'ai mangé, que j'ai aperçu Max Pacioretty - décidément le coin est populaire chez les joueurs de hockey - et que j'ai pas mal tout adoré mon repas.

Ce que j'ai aimé surtout, devrais-je dire d'entrée de jeu, c'est un certain côté traditionnel français, totalement assumé.