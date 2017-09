Boire et manger à Bromont

C'est peut-être notre dernière chance, au cours des prochains jours, de profiter de la grande terrasse du Chardo. Le restaurant et bar à vin est ouvert depuis le 1 er septembre, en plein coeur du village de Bromont.

Le chef, Anthony Mesko, a travaillé au Bouillon Bilk et au sein du groupe Europea. Amélie Dubé-Ringuet et Benoît Hébert, qui s'occupent de la salle et de l'administration, possédaient une entreprise de tourisme vinicole local.

Ainsi, les meilleurs vins québécois (biologiques ou naturels) se retrouvent à la carte, avec aussi des produits accessibles venant du Vieux Continent, d'Afrique du Sud, etc.

La cuisine met l'accent sur les produits de proximité et sauvages. Les compositions sont aussi ravissantes que savoureuses.

Note aux familles: l'intérieur fonctionne pour l'instant avec un permis de bar, ce qui permet de prendre un verre sans manger, mais aussi sans enfants! Les mineurs peuvent toutefois manger en terrasse. Le permis de restaurant devrait arriver sous peu.

606, rue Shefford, Bromont, chardo.ca