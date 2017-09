Redécouvrir le 3734

Après cinq semaines de fermeture - pendant lesquelles les propriétaires ont rénové et repensé la salle du resto, qui avait été vandalisée à coups de peinture en juin dernier -, le 3734 a rouvert ses portes la semaine dernière.

L'établissement du quartier Saint-Henri, dont la carte est inspirée par la cuisine ensoleillée du Portugal, propose du même coup un nouveau menu alléchant pour l'automne, composé de plats comme des acras de morue avec légumes croquants et herbes, du foie de volaille avec groseilles, noisettes et abricots ou de l'incontournable poulet piri piri, avec coeur de romaine et crème fraîche.

Ouvert du mardi au samedi le soir, et pour le brunch le week-end.

3734, rue Notre-Dame Ouest, Montréal

http://3734.ca/fr/