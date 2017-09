Hopkins: élégance à Notre-Dame-de-Grâce

Après moult hésitations, et aiguillés par notre serveuse, sympa et motivée, nous avons opté pour cinq plats, ce qui était plus que suffisant, à deux.

Le premier, une niçoise au carpaccio de thon tout en fraîcheur acidulée, remplit ses promesses. Le thon rouge tranché finement fond littéralement en bouche, alors que l'aïoli à l'estragon et aux olives ajoute du punch au confit de pommes de terre et fins haricots verts croquants. Un classique heureusement revisité.

Ce premier service s'accompagne d'une intrigante crème brûlée à la moelle. L'idée nous semble ingénieuse: un flanc de moelle, brûlée à la torche, accompagné de tranches de magret de canard et de jus de veau. Si les saveurs sont au rendez-vous et qu'on se régale, la texture légèrement farineuse du flanc laisse perplexe et on cherche le croquant qu'évoque la crème brûlée.

Mais tout ça est vite oublié à l'arrivée de notre costaud deuxième service, composé de pieuvre braisée et de raviolis au canard, le plat «signature» de l'endroit, nous assure la serveuse. On a eu la bonne idée d'accompagner le tout d'un «jardin» de légumes grillés et en purée (pleurotes, carottes, panais, rabioles...), succulent avec son pain noir émietté.

Parfaitement cuite et joliment présentée avec ses rondelles de betteraves marinées et ses rosettes de purée de betteraves également marinées, la pieuvre est bonne sous la dent, mais l'assiette pèche par excès; entre le goût très présent de la betterave marinée déclinée de plusieurs façons et les autres composantes (confit de topinambour, courgettes grillées, sauce aux figues, salicorne), nos papilles ne savent plus où donner de la tête.

Quant aux raviolis, ils sont franchement divins, charnus et riches. Leur jaune d'oeuf de canard parfaitement coulant nappe l'assiette, enrobant merveilleusement la cuisse de canard confit, la pancetta de canard - une protéine omniprésente sur le menu, d'ailleurs - et les feuilles de chou de Bruxelles.

Des desserts en tableaux

On pourrait désormais rouler jusqu'à la maison, mais il faut bien goûter au dessert, qui se présente dans deux spectaculaires assiettes, composées comme des tableaux.

D'un côté, un long ruban de panna cotta de thé matcha serpente à travers l'assiette, parsemée de morceaux de rhubarbe légèrement confite et de tire-éponge au caramel, un jeu réussi sur les saveurs et textures. De l'autre côté, un gâteau aux carottes déconstruit qui se pavane avec sa pâte sablée, sa crème mascarpone citronnée, ses cubes de fromage halloumi grillés, ses pacanes caramélisées et sa tuile carotte-gingembre, qui colle toutefois un peu trop au palais pour être pleinement appréciée.

Un dessert chargé qui gagnerait à être simplifié et peaufiné, mais qui témoigne du grand potentiel créatif de ce jeune chef à suivre.