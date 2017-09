Bistro Rosie: la table des voisins

Leur nouveau projet, Rosie, se veut un bistro de quartier chaleureux où le chef désire avant tout s'amuser.

Sa cuisine inventive et de saison s'expose à l'ardoise, en entrées froides et chaudes, plats principaux et desserts, bien accompagnés d'une carte des vins décomplexée, toute en fraîcheur et légèreté.

Aussi à l'ardoise, cette inscription: «Pas de pourboires, svp!» Pourquoi? «Selon nous, le pourboire est rendu hors de proportion. Nos employés sont payés à taux fixe, un bon salaire, et nous ajustons nos prix en conséquence. Ce n'est pas au client de rajouter quoi que ce soit à la fin de la facture!», explique Sophie.

Des prix plus que raisonnables, qui vont, en soirée, de 40 $, pour deux services, à 60 $, pour quatre services.

Ouvert dès ce soir du mercredi au samedi en soirée, les jeudis et vendredis midi et pour l'incontournable brunch du samedi!

1498, rue Bélanger, Montréal

www.instagram.com/bistro.rosie