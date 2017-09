Chez Léo: snack-bar évolué

«Le quartier du Mile End avait changé, la clientèle aussi. J'avais envie d'un endroit plus orienté sur la famille et la convivialité», explique le restaurateur.

De là est né le concept de Chez Léo, un snack-bar qui propose évidemment les traditionnels poutines et burgers, mais qui se distingue avec un menu fait entièrement maison, composé presque en totalité de produits locaux (même pour la carte des alcools!) et qui encourage le commerce de proximité, en plus d'une offre de plats végétaliens.

L'endroit cultive même ses propres fines herbes et pousses sur place. Bref, un snack-bar... évolué! Qui a aussi l'avantage d'être ouvert à toute heure du jour ou de la nuit, une offre qui manquait cruellement dans le quartier.

Parfait pour un creux de fin de soirée!

112, rue Bernard Ouest, Montréal

www.facebook.com/112Bernard