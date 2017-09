Gaston vous accueille dans la rue Masson

Idéalement situé (c'est-à-dire en face de la SAQ!), le nouvel «apportez votre vin» de la rue Masson, le restaurant Gaston, s'est donné comme mission de proposer aux gens du quartier une cuisine de bistro abordable et conviviale.

Les proprios s'y connaissent dans le domaine, puisque deux d'entre eux, Marc-André Paradis et Georges Blais, possèdent nombre d'établissements du genre dans différents quartiers du Grand Montréal (Les Canailles, Prince, Le Millen, Dur à cuire).

Hugo Côté (L'Atelier) s'ajoute au trio de copropriétaires, et c'est le chef Adam Martin (Prince, Laurea) qui signe la carte, composée de belles entrées à partager, de pâtes fraîches et de quelques plats de viandes et poissons, dont des moules du jour.

Ouvert du mardi au dimanche, en soirée.

2666, rue Masson, Montréal, www.facebook.com/gastonrestaurant