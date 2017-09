Pascal le Boucher rencontre La Récolte

Iris Gagnon-Paradis

La Presse La Presse

Question de célébrer la culture gastronomique locale, deux entreprises d'ici, Pascal le boucher et le restaurant La Récolte, s'allient le 14 septembre pour une soirée gastronomique quatre services mettant en vedette les viandes et légumes du Québec, le tout accompagné d'accords de vins et d'alcools québécois.