Paradis BBQ: au paradis rue Saint-Hubert

Spécialisé en poulet barbecue (rôti ou frit), l'endroit - projet de deux couples d'amis, dont le chef Jonathan Fournier - offre un menu délicieux et réconfortant, faisant la part belle aux produits locaux, dans une ambiance conviviale.

On a craqué pour le brunch, copieux, qui en offre pour tous les goûts, dents sucrées ou salées, petits et gros appétits, dans une formule qui invite au partage... et où le poulet est à l'honneur, évidemment!

On s'y retrouve entre amis ou en famille, les samedis et dimanches, de 10h à 15h.

4165, rue Saint-Hubert, Montréal

https://www.facebook.com/paradisbbq/