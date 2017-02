Concours Café Gourmand Nespresso: la pâtisserie gagnante dans plusieurs restos

Lors de la finale, qui a eu lieu en décembre, c'est la jeune Sadaf Sultan Khakim qui a impressionné le jury (dont les chefs Normand Laprise et Daniel Vézina) avec son streusel de cacao aux noisettes avec mousse choco-café et un biscuit au miel sarrasin avec poires poêlées et mousse caramel.

En plus de remporter une bourse de 5000 $, la pâtissière verra sa création servie dans plusieurs restaurants de Montréal et de Québec (Laurie Raphaël Montréal, Restaurant de l'ITHQ, Brasserie T!, Panache de l'Auberge Saint-Antoine et quelques autres) jusqu'au 18 février.