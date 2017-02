L'Hôtel Herman forcé de fermer

La maison de Dominic Goyet, d'Ariane Lacombe et du chef Marc-Alexandre Mercier est parmi les plus appréciées de Montréal. C'est un bête non-renouvellement de bail qui en force la fermeture après cinq ans de festifs et loyaux services.

«La propriétaire nous a simplement dit qu'elle voulait que nous quittions le local», a expliqué Dominic lorsque nous l'avons rencontré, jeudi. Le restaurant avait un bail de cinq ans, avec cinq autres années en option. La dame qui possède l'immeuble aurait décidé de mettre fin aux activités du restaurant sous son toit du 5171, boulevard Saint-Laurent.

Les trois amis et partenaires d'affaires devront louer un espace d'entreposage pour ranger tous les meubles, les appareils de cuisine et ce qui reste de vin, tandis qu'ils décident s'ils se relancent ailleurs ou pas. Ce qui attriste les propriétaires, c'est d'être forcés de démanteler une superbe équipe, en salle comme en cuisine. Tandis que bien des tables peinent à trouver du personnel, l'Hôtel Herman venait de nommer un nouveau chef de cuisine de haut calibre, pouvait compter sur sa sommelière des premiers jours et employait toujours plusieurs cuisiniers et serveurs de longue date.

Par chance, Dominic, Ariane et Marc-Alexandre se sont associés à Michel Zabitsky, de la Brasserie Réservoir, l'automne dernier. Ils ne sont donc, pour leur part, pas «sans emploi». Après la fermeture de l'Hôtel Herman vers la fin du mois de février, on pourra aller boire une bonne pinte d'IPA, de lager ou de gruit en leur compagnie, avenue Duluth, tout en dégustant la version «pub» de la cuisine du chef.