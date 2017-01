Brunchs à l'australienne au café Melbourne

Agrandir

Le chef garde toujours au menu un «hot cake», un pancake soufflé à l'australienne, dont il varie les saveurs. Celui-ci est à l'orange sanguine et matcha, servi avec du labneh chocolaté, bacon au sirop d'érable, baies et surmonté de barbe à papa à la perse, composée de sucre et de sésame.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE