Le coq de l'Est: à l'Est, il y a du nouveau

Aller à Tétreaultville pour du poulet rôti? On a la gourmandise curieuse ou on ne l'a pas. Si le New York Times envoie ses lecteurs découvrir la Plaza St-Hubert, je ne vois pas ce qui nous empêcherait de nous aventurer au-delà du métro Honoré-Beaugrand pour goûter quelque chose de différent.

C'est ce que je me dis depuis que la collègue Ève Dumas nous a parlé de ce petit resto ouvert par un couple issu du milieu (Joe Beef et L'Orignal pour lui, Au Pied de cochon pour elle) dans un ancien local plus réputé pour les poitrines de ses serveuses que pour celles de ses poulets. Une jolie histoire, symptomatique à la fois du dynamisme de la scène culinaire montréalaise et du manque d'espaces commerciaux abordables dans les quartiers centraux. Mais au-delà de l'histoire, qu'en est-il de l'assiette?

Voilà un restaurant comme on aimerait en avoir dans tous les quartiers. Un endroit sans chichi, où l'on peut manger une cuisine à la fois familière et unique en son genre. Le poulet rôti a la cote, et entre les chaînes, les petits indépendants et les grilladeries portugaises, on a l'embarras du choix à Montréal. Si vous voulez vous lancer dans la mêlée, vous avez intérêt à proposer quelque chose de nouveau. C'est ce que fait le chef Omar Zabuair, d'origine pakistanaise, avec son poulet à la tandoori.

Sous la peau craquante et rougie par les épices se cache une chair goûteuse, juteuse et cuite à la perfection. Une version résolument différente, mais qui fournit tout le réconfort attendu du poulet rôti.

Les côtes levées ne sont pas banales non plus. Les côtes détaillées individuellement sont servies légèrement panées. J'étais sceptique, mais je dois reconnaître que ça marche. N'étant pas fan de côtes sucrées, j'ai choisi la version Buffalo plutôt que Carolina (vinaigrées et sucrées). Savoureuses et juste assez relevées, elles auraient cependant dû cuire davantage pour gagner en souplesse.

Le triumvirat classique salade de chou-pain-frites accompagne les assiettes. Rond, blond, dodu et moelleux, le petit pain aux oeufs maison est irrésistible. Les frites dorées, brûlantes et croustillantes, sont impeccables.