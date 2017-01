Tiradito: rue De Bleury, c'est le Pérou

Le meilleur de ses plats est sans conteste le ceviche, ce classique péruvien à base de poisson cru et de jus de citron qu'il adapte aux arrivages de la pêche. Il était au vivaneau le soir de notre passage et parfaitement réussi, dans une forme très classique avec sa marinade - la leche de tigre - juste assez relevée et joyeusement vitaminée par le jus d'agrume.

Les dumplings au canard sont aussi dodus et chaleureux, enveloppés dans une pâte fine qui les laisse éclater en bouche. Je ne suis pas sûre, cela dit, qu'un beurre blanc soit la meilleure sauce pour les accompagner et que le piment amarillo dont on accompagne tout cela ne devrait pas prendre plus de place.

Pour le reste, le bilan est plus mitigé.

On nous avait chaudement recommandé la «causa» de saumon fumé, de petits monticules de purée de pommes de terre - fade - surmontés de morceaux de saumon fumé - délicieux. La présentation est impeccable, mais on a fini par manger seulement le poisson et les morceaux d'avocats qui garnissaient le plat.

Qu'en est-il du tiradito - croisement entre le ceviche et le sashimi - de thon albacore? Le poisson fond dans la bouche, mais la garniture au miso, tamarin, bière et piment amarillo n'a pas le panache qu'on attend. On cherche plus d'acidité, les parfums... Les gros grains de maïs choclo sont lourdauds.

Les pommes de terre croustillantes? On les aurait préférées plus croustillantes, justement, parce que c'est précisément quand on attrape un morceau de peau craquante qu'on est le plus heureux.

Au dessert, les alfajores, des biscuits sandwichs souvent servis en Amérique latine, sont bien costauds et ni leur dulce de leche ni leur crème glacée ne parviennent à effacer le côté envahissant en bouche de la pâte sablée. On aurait dû, à la place, essayer le dessert dolce vida, qui est en fait un cocktail aux pacanes, confiture de lait et café. Avouez, sachant en plus que la maison fait très bien les drinks, que cela semble bien alléchant.

Tiradito, 1076, rue De Bleury, Montréal, 514 866-6776. tiraditomtl.com