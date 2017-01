Le Boucan: signaux de fumée sur Masson

Après des mois d'attente, les résidants du quartier peuvent, depuis la semaine dernière, goûter aux plats fumés qui ont fait la renommée du restaurant, dans un espace totalement rénové et au goût du jour pouvant accueillir une cinquantaine de personnes.

C'est afin de desservir la clientèle de l'est et du nord de l'île que les propriétaires, le chef Jonathan Nguyen et Derick Francis, qui partagent tous deux une passion pour la cuisine BBQ du sud des États-Unis, ont choisi d'installer leurs pénates sur la Promenade Masson.

Dans l'assiette: la même carte de type «southern BBQ», avec une offre axée sur les viandes fumées maison, dont les populaires côtes levées et une poutine décadente au porc effiloché.

À vos napkins!

2876, rue Masson, Montréal