Orange Rouge: enfin à son plein potentiel

Et pour faire plaisir à l'amatrice de cèpes, pleurotes et autres armillaires en face de moi, on choisit un bol de champignons noirs chinois en accompagnement. Oh que cette texture est intéressante. À la fois moelleuse et croquante, dodue et soyeuse... Et comme on a réhydraté le tout dans une marinade juste assez salée, on se surprend à tout dévorer, surtout que les quelques shiitakés mis en contrepoint apportent eux aussi juste assez de notes boisées.

En janvier, ce genre de contraste entre le réconfort et la fraîcheur ne peut laisser de glace.

Délicieux desserts

Souvent, dans les restaurants asiatiques, le dessert ne fait pas l'objet d'attentions particulières, mais ici, oui. On propose, par exemple, un pudding au riz au lait de coco servi avec un praliné d'arachides préparé avec du riz noir très croquant, au léger goût torréfié. Ce n'est pas super joli, mais c'est franchement sympathique. Et roboratif. On offre aussi des beignets maison croquants et costauds malgré leur petite taille, déposés, le jour où nous y sommes allées, sur une généreuse dose de dulce de leche; ceux-là, par contre, étaient vraiment jolis et bien présentés.

Bref, de bien belles et bonnes assiettes, qu'on accompagnera de genmaicha - thé aux grains de riz grillés - ou de thé au jasmin de Camellia Sinensis, une autre délicate attention. Le soir, on boira un morgon du Domaine Marcel Lapierre ou un vin de la maison Argyros à 38 $... La carte des vins, composée à 80 % de crus choisis par l'agence Oenopole, est courte, mais impeccable. Et les prix ne sont pas démesurément gonflés. On aime ça aussi. En plus de tout le reste.