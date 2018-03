Beignes à l'érable au four

On a beau se permettre quelques excès pendant la période des Fêtes, il faut parfois savoir doser notre enthousiasme. Les beignes cuits au four se veulent ainsi une délicieuse solution de rechange aux gâteries frites.

Temps de préparation: 30 minutes

Temps de cuisson: 7 minutes

Portions: 15 beignes (se congèlent)

Ingrédients

- 105 g (1/2 tasse) de sucre d'érable

- 2,5 ml (1/2 c. à thé) de cannelle moulue

- 150 g (1 tasse) de farine tout usage non blanchie

- 2,5 ml (1/2 c. à thé) de poudre à pâte

- 1 ml (1/4 c. à thé) de bicarbonate de soude

- 1 ml (1/4 c. à thé) de muscade moulue

- 1 ml (1/4 c. à thé) de sel

- 30 ml (2 c. à soupe) de beurre non salé, ramolli

- 30 ml (2 c. à soupe) d'huile végétale

- 80 g (6 c. à soupe) de cassonade légèrement tassée

- 1 oeuf

- 125 ml (1/2 tasse) de yogourt nature

Préparation

1. Placer la grille au centre du four. Préchauffer à 220 °C (425 °F). Beurrer généreusement un moule à beignes à 12 cavités.

2. Dans un bol, mélanger le sucre d'érable avec la cannelle. Réserver.

3. Dans un autre bol, mélanger la farine, la poudre à pâte, le bicarbonate, la muscade et le sel. Réserver.

4. Dans un troisième bol, crémer le beurre avec l'huile et la cassonade au batteur électrique. Ajouter l'oeuf et fouetter jusqu'à ce que le mélange soit homogène. À basse vitesse ou à la cuillère de bois, incorporer le mélange de farine en alternant avec le yogourt et mélanger jusqu'à ce que la pâte soit lisse et homogène.

5. Transvider la pâte dans une poche à pâtisserie munie d'une douille unie. Répartir la préparation dans les cavités du moule.

6. Cuire au four 7 minutes ou jusqu'à ce qu'un cure-dents inséré au centre d'un beigne en ressorte propre. Démouler en renversant les beignes sur du papier parchemin déposé sur une grille. Pendant que les beignes sont encore chauds, les enrober du mélange sucre-cannelle. Remettre sur le papier et laisser tiédir.