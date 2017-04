Recettes avec les restes de chocolat de Pâques

Oui, ça arrive qu'on ait « trop » de chocolat après Pâques, et pas toujours de la meilleure qualité... La pâtissière de Crime et gourmandise à Saint-Lambert, Catherine Martin, suggère deux recettes pour utiliser les surplus de chocolat.

Ce pouding au pain est le moyen par excellence de recycler les restes de pain et de viennoiseries du dernier brunch : une belle façon d'économiser et d'éviter le gaspillage. Catherine Martin a créé cette version doublement chocolatée, dans la pâte comme le glaçage.

INGRÉDIENTS

Donne 8 muffins

Appareil

6 tasses de pain en cubes en tout genre (pain de ménage, pain croûté, viennoiseries, etc.)

1 tasse de lait

1 tasse de crème

2 oeufs

3/4 de tasse de cassonade dorée

1/4 de tasse de beurre

1/4 de tasse de chocolat noir haché grossièrement

1/4 de tasse de chocolat au lait haché grossièrement

Gros sucre

Glaçage

1/2 tasse de crème à 35 %

1 tasse de chocolat noir ou au lait, haché grossièrement, au choix

PRÉPARATION

1. Faire tremper les cubes de pain dans le lait et la crème pendant une vingtaine de minutes.

2. Fondre le chocolat et le beurre au bain-marie (ou au micro-ondes, au choix). Retirer du feu, puis ajouter les oeufs battus et la cassonade, et mélanger soigneusement.

3. Verser le mélange de chocolat sur le pain imbibé, puis répartir le tout, en écrasant légèrement les cubes de pain, dans des moules à muffins (8, environ) ou un seul moule carré (20 cm x 20 cm).

4. Saupoudrer de sucre avant d'enfourner, de 25 à 30 minutes à 190 °C (375 °F), le temps que les muffins soient bien dorés.

Les poudings peuvent être mangés tels quels, mais seront encore meilleurs nappés de ganache au chocolat qu'on prépare en mélangeant 125 ml de crème à 35 % bouillante avec 1 tasse de chocolat coupé en petits morceaux.