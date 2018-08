Testés: le meilleur du kombucha

Senchà kombucha (Wonder Ginger)

Alyson Hope Bouchard : Un kombucha avec beaucoup de bulles et une pointe florale. La légère amertume en arrière-goût rappelle la présence du thé.

Sébastien Bureau : L'équilibre sucre-acidité est parfait. Cette saveur me fait penser à de la bière de gingembre avec juste ce qu'il faut d'épicé. En y ajoutant du rhum et du Bob Marley, on pourrait sûrement se croire dans les Caraïbes !

Note : 4,25

senchakombucha.com

Kombucha Mont-Ferréol (argousier)

Alyson Hope Bouchard : Floral, herbacé, avec un léger goût vinaigré, sans être trop vif ou tranchant.

Sébastien Bureau : Décidément moins sucré que la moyenne. Un manque général de corps. Plaisant à boire, mais il manque l'acidité qui définit le kombucha. Un bon choix pour s'initier à ce breuvage.

Note : 3,5

kmfkombucha.com

Cedar Kombucha (gingembre rooibos)

Alyson Hope Bouchard : J'aime qu'il soit léger et frais. Son goût est subtil et évoque le thé glacé à la pomme.

Sébastien Bureau : Ni trop acide ni trop sucré, il est très désaltérant et bien pétillant. Ses arômes de vrais fruits compensent pour son manque de corps.

Note : 3,75

cedarjuice.com/en/kombucha/

Nomade Junerie - le héron bronzé (argousier et fleur de sureau)

Alyson Hope Bouchard : Un produit très parfumé avec son goût de miel. Il demeure toutefois bien équilibré, avec une belle acidité.

Sébastien Bureau : Miel, miel, miel ! Mais il n'est pas trop sucré. Un bon dosage de sucre et d'acidité avec de bonnes bulles fines. Parfait pour un 5 à 7 au parc !

Note : 4

facebook.com/nomadejunerie/

Club Kombucha (gingembre épicé) - LE CHOIX DE LA RÉDAC

Alyson Hope Bouchard : Des notes boisées et un goût de gingembre très prononcé. Les bulles sont bien présentes.

Sébastien Bureau : La saveur de gingembre est évidente et l'équilibre acide-sucre, parfait. Beaucoup de corps, belle longueur en bouche et belle couleur. Un parfait kombucha pour les cocktails.

Les commentaires de la rédac : Un goût prononcé et bien défini, avec une belle acidité et un peu de piquant. On aime son effervescence et sa longueur en bouche.

Note : 4

clubkombucha.ca

Kombucha Fous de l'île (café infusé à froid - série limitée)

Alyson Hope : Un bon goût, une belle amertume. Un breuvage original qui marie le plaisir du kombucha à celui du café.

Sébastien Bureau : OMG, le café cold brew en kombucha ! Oui, c'est étrange à la première gorgée, puis la complexité du café nous remplit les narines, et c'est sublime !

Note : 4,25

fousdelile.com