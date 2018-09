Le temps des thermos

Que la chaleur soit avec toi

Les micro-ondes ont disparu de bien des écoles. Quand il y en a, la file pour y chauffer un lunch est longue. Solution pour ne pas faire une surdose de sandwichs: utiliser un contenant isotherme. Comment maximiser sa performance?

Réchauffer le Thermos

Peu de gens le savent, mais réchauffer les contenants isothermes avant de les utiliser est essentiel pour manger chaud. «Il faut les remplir d'eau bouillante, les refermer, les laisser reposer 10 à 15 minutes, puis vider l'eau avant de verser les mets chauds», énumère Josiane Garneau, microbiologiste et conseillère en salubrité des aliments au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ). Un truc pour ne pas l'oublier? Mettre en fonction la bouilloire dès qu'on entre dans la cuisine, le matin.

Aliments très chauds

Passer au micro-ondes les restants du chili de la veille pendant 30 secondes ne suffit pas. Il faut éviter que la température des aliments soit dans la «zone dangereuse» située entre 4°C et 60°C. Pourquoi? Parce que c'est dans cette zone que les bactéries peuvent proliférer rapidement «et provoquer une intoxication alimentaire», précise le gouvernement du Canada sur son site internet. Le mieux est de réchauffer les aliments à une température de 74 °C ou plus, selon les Diététistes du Canada. C'est vraiment chaud - et c'est plus facile à atteindre sur la cuisinière. «La cuisson au micro-ondes peut aussi être efficace, nuance Mme Garneau, mais elle a le désavantage d'être moins uniforme.» Une fois le plat sorti du micro-ondes, «il faut brasser, puis laisser reposer deux minutes, pour s'assurer qu'il y a une bonne répartition de la chaleur», conseille la microbiologiste.

Cohabitation difficile

Rares sont les enfants - et les adultes! - qui ne mangent qu'un plat chaud, sans dessert ni collation. Dans une boîte à lunch, est-il contre-productif de placer un Thermos chaud avec un fruit, un yogourt et par conséquent, un bloc réfrigérant? «Fort probablement que c'est contre-productif, répond Mme Garneau. Le Thermos est fait pour isoler, mais c'est sûr qu'il dégage de la chaleur. Il va nécessairement diminuer la température du bloc réfrigérant et son temps de maintien froid.» Solution? Utiliser une boîte à lunch avec deux compartiments séparés, l'un pour les aliments chauds, l'autre pour les froids. Avis aux fabricants, qui en proposent peu sur le marché.

Lavage à la main

C'est la triste réalité: il est préférable de laver les contenants isothermes à la main. Même si le fabricant laisse entendre que son produit va au lave-vaisselle, il peut se dédire par la suite (!). La marque Thermos indique ainsi, dans les instructions de son contenant de 470 ml: «Ce produit va au lave-vaisselle, dans le panier du haut. Il est toutefois recommandé de le laver à la main, car l'eau très chaude et les détergents forts utilisés dans les lave-vaisselle pourraient altérer l'apparence du produit.» Les effets ne sont pas qu'esthétiques. Le fabricant Tundra précise: «La haute chaleur du lave-vaisselle réduit les propriétés thermiques. Lavage à la main seulement.»