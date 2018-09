YouTube fait cuisiner les jeunes

Rosalie Lessard: La cuisine hip-hop de Rosalie

L'univers YouTube de Rosalie Lessard ne tourne pas seulement autour de la bouffe, mais il en est très fortement marqué!

C'est à l'adolescence que la jeune femme de 25 ans a découvert les vrais plaisirs de la table. «Ma mère cuisinait assez peu. J'ai grandi en pensant que la bouffe, c'était juste plate! Mais quand j'ai compris que ça pouvait être autre chose qu'un morceau de poisson fade avec du riz et des légumes, le monde de la cuisine s'est ouvert à moi! J'ai commencé à regarder Zeste à n'en plus finir et j'ai acheté mille livres de recettes», raconte Rosalie, attablée au casse-croûte Le Cheese, avenue Monkland, à Notre-Dame-de-Grâce. Entre un grilled-cheese et un macaroni au fromage, elle fait du «carb loading» sans vergogne!

Peu encline aux études classiques, surtout après un parcours au secondaire assez mouvementé, la boule d'énergie s'est retrouvée à l'ITHQ. Elle a alors su qu'elle voulait continuer de cuisiner, mais jamais dans une cuisine de restaurant! «C'est de l'esclavage, les cuisines de restaurants. Tu travailles comme un fou pour trop peu d'argent!», lance celle qui n'y va pas par quatre chemins.

Elle a donc préféré travailler en salle, comme serveuse, tout en montant sa chaîne YouTube, où elle pouvait mitonner de petits plats à son rythme, dans le confort de sa cuisine. Aujourd'hui, elle se diversifie de plus en plus, en testant des «food hacks» (trucs ingénieux), en apprenant à faire des coeurs dans le café au lait, tout en recommandant ses plus récentes découvertes de hip-hop québécois et en se révélant à travers des séances questions-réponses avec ses fans, etc.

«YouTube, c'est très évolutif. Tu te lances là-dedans un peu n'importe comment, avec une idée de départ, puis tu regardes d'autres vidéos, tu rencontres d'autres youtubeurs, tu t'améliores... Moi, je suis une enfant de la télé, alors au départ, je livrais un format plus classique, avec une petite intro qui a fini par prendre le bord.»

Avec son amie Rebecca Tremblay, derrière la caméra depuis les débuts, elle a peaufiné le concept des vidéos. Exit la jolie petite intro. Bienvenue le «What's up guys. On est back», qui fait parfois friser les oreilles des parents, mais plaît énormément aux 12-25 ans.

La commandite? Pourquoi pas, quand c'est quelque chose qui colle à ses goûts et à sa personnalité. «On fait du contenu gratuit et en plus, les puristes voudraient qu'on refuse toute offre de collaboration! C'est juste pas viable, à long terme. Il y a énormément de contrats que je refuse, mais si ça a du sens sur la chaîne, je ne vois pas le problème.»

Contrairement à Carl «is Cooking» Arsenault, qui se fait un devoir de donner des recettes bien nettes et précises, Rosalie se voit davantage comme une source d'inspiration et de divertissement. «Il y a beaucoup de gens qui aiment tout simplement regarder quelqu'un cuisiner, sans nécessairement reproduire le plat par après. Mais si ma chaîne peut donner envie aux gens de reprendre mes recettes et de faire à manger, tant mieux!»

La chaîne YouTube de Rosalie: https://www.youtube.com/channel/UC9SlRk_l1lobhO_4UfkTs7g