Cuisiner cinq soupers en deux heures, c'est possible?

Pour préparer le menu, il faut enchaîner 20 étapes. Si on espère finir en deux heures, il vaut mieux ne rien boire (pas le temps d'une pause-pipi...) et rester calme devant la vaisselle qui s'empile.

On commence par laver et trancher quatre aubergines, qu'on fait cuire au four sur des plaques de cuisson pendant 30 minutes.

Éclater de rire, c'est ce qu'on a fait en lisant le titre de ce livre. En 2 h je cuisine pour toute la semaine, promet la couverture du bouquin signé Caroline Pessin, publié chez Hachette Cuisine. Préparer tous les repas de la semaine en deux heures ? Facile, si on mange des sandwichs et des céréales, rouspète-t-on.

C'est plus sérieux que ça. Il s'agit d'adopter la méthode meal prep, comme on dit en anglais, soit la préparation de repas à l'avance. On peut aussi parler de batch cooking, soit de cuisine par lots, quand c'est fait en grandes quantités.

Dans son livre, Caroline Pessin propose de cuisiner cinq soupers et deux entrées, pour nourrir une famille de quatre du lundi au vendredi soir. Il n'y a ni dessert ni lunch pour le lendemain midi, quoique les recettes soient généreuses. Est-ce réaliste ? La Presse a testé l'un des menus détaillés dans le livre.

Le secret ? Consacrer d'abord deux heures à la cuisine le dimanche. Ensuite, prévoir de 5 à 15 minutes de préparation et de réchauffage chaque jour.

AU PROGRAMME :

LUNDI : Grande salade de pommes de terre, saumon, mesclun, oignons et concombre

MARDI : Salade de lentilles à la grecque et courgettes farcies

MERCREDI : Moussaka

JEUDI : Blanquette de poisson à l'aneth et riz

VENDREDI : Soupe de petits pois, feta et menthe, avec boulettes de lentilles à la sauce tomate et haricots verts

Faire les courses est rapide, puisque la liste est inscrite dans le bouquin. Il suffit de trouver les équivalents québécois de quelques ingrédients typiquement français, comme la crème liquide (qu'on remplace par de la crème à 15 % de matières grasses) ou les dos de cabillaud (des filets de morue feront l'affaire). Facture totale au supermarché : 122,67 $ (sans compter l'huile d'olive, le vinaigre de vin et l'ail qu'on a déjà à la maison).

DÉBUT À 13 h 55

Après avoir étalé tous les ingrédients sur une table, sauf ceux qu'il vaut mieux réfrigérer comme le poisson, on commence à cuisiner. Il est 13 h 55, on a donc bon espoir de finir avant 16 h. Erreur.

On commence par laver et trancher quatre aubergines, qu'on fait cuire au four sur des plaques de cuisson pendant 30 minutes. Pendant ce temps, on coupe et évide les courgettes. Il faut aussi les enfourner, mais la cuisinière est pleine... On s'attaque à la menthe et à l'aneth, qu'on fait tremper, avant de les essorer et de les placer entre deux feuilles d'essuie-tout au frigo. Vient le temps de peler les pommes de terre, puis de les faire cuire à la vapeur pendant 20 minutes.

Le minuteur s'avère indispensable pour éviter une catastrophe. Tout a été pensé pour que la préparation et la cuisson soient efficaces.

Pendant que la blanquette de poisson cuit dans une sauteuse, on prépare les boulettes de lentilles au robot culinaire. Ça a ses avantages. On coupe les patates alors qu'elles sont parfaitement tièdes, après avoir effectué d'autres tâches alors qu'elles refroidissaient. C'est toutefois stressant - il y a toujours quelque chose de pressant à faire, le menu comptant 20 étapes - et la cuisine semble franchement avoir été frappée par une tempête tropicale.

FIN À 18 h 10

Il est 18 h 10 quand on termine la préparation des mets. Il reste encore de la vaisselle - on aura vraiment fini à 18 h 40. Il règne une odeur plus qu'alléchante dans la cuisine, avec la moussaka, les courgettes farcies, les boulettes, la soupe et la blanquette qui sont prêtes à être réfrigérées ou congelées. D'autres ingrédients (dés de concombre, mélange de pommes de terre, saumon et oignons, etc.) sont au frigo, dans des contenants hermétiques.

Plus de quatre heures pour préparer cinq soupers différents et savoureux, ce n'est pas si mal. Il reste qu'il faut réunir plusieurs conditions (absence d'enfants autour, espace disponible dans le frigo et le congélo, tolérance au stress et réserves d'énergie !) pour qu'un si ambitieux projet soit agréable à mener le dimanche. À moins de s'y mettre avec un grand enfant ou un autre adulte - une bonne idée...

TENDANCE

Les intéressés peuvent trouver 16 menus dans le livre de Caroline Pessin, soit 4 par saison, ce qui permet de ne pas se casser la tête à la recherche de recettes. D'autres livres existent, comme La révolution du batch cooking, chez Larousse. Au Québec, l'entraîneur Jimmy Sévigny publiera à la rentrée Le meal prep au service de votre santé ! chez Trécarré. Il est évidemment possible d'adapter la formule à son régime (végane, sans gluten, sans lactose, etc.).

En semaine, c'est effectivement merveilleux de n'avoir qu'à émulsionner une vinaigrette avant d'assembler une super salade-repas ou de simplement réchauffer la moussaka. Mais on préférera probablement couper la poire en deux, en préparant quelques recettes d'avance et d'autres au fil des jours, histoire de ne pas passer tout notre dimanche aux fourneaux.