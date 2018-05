(Ré)apprivoiser les abats

Son approche est simple: il faut valoriser l'animal au grand complet, de la tête (il fait de la tête fromagée avec celle du porc) à la queue (de veau, en osso buco, peut-être?).

«J'aime l'idée d'utiliser toutes les parties d'un animal», dit Sarah Goddu, suscitant l'approbation de plusieurs autres élèves de Philippe de Vienne. Pour elle, c'est une question de respect pour la bête qui a été abattue et cela fait partie des raisons pour lesquelles elle s'est inscrite à ce cours sur les abats. «Là, on valorise vraiment chaque morceau», dit-elle.

La fraîcheur d'abord

Par quoi commencer? Par la fraîcheur. «J'ai déjà ouvert un paquet de foie de poulet et c'était de la purée! se désole Philippe de Vienne. Une viande qui n'est pas fraîche, c'est probablement ce qui est le moins salubre. Surtout les organes.» Pascal Hudon et son cuisinier, Jimmy Yeong, précisent: les abats frais ne dégagent pas d'odeur forte, ils ne sont ni gluants ni collants et ils ont du tonus.

Linda Saucier, du département des sciences animales de l'Université Laval, signale que, pour une question de pH, les microorganismes prolifèrent plus rapidement sur les abats que sur la viande. «La chaîne du froid doit être bien maîtrisée», dit-elle. «Si ça traîne dans une barquette depuis trois jours, qu'il y a une couche absorbante dessous et que ça trempe dans son jus, je ne toucherais pas à ça, lance Philippe de Vienne. Sinon, on peut manger quelque chose de mauvaise qualité et on est dégoûté pour la vie!»

Et par quelle pièce commencer? Les avis divergent. Jimmy Yeong songe au ris de veau. Philippe de Vienne au foie du même animal. «Les abats de volaille, c'est la première chose à essayer pour ceux qui ne veulent rien savoir, juge pour sa part Pascal Hudon. C'est plus fin, moins goûteux.» Le coeur de boeuf ou celui de veau en brochettes lui semblent aussi accessibles. Les siennes, marinées dans une sauce chimichurri verte, passent facilement pour de la viande, d'ailleurs, si on n'en souffle pas mot à table...

Pascal Le Boucher a d'ailleurs développé une stratégie originale pour inciter ses clients à tester les abats: il met ses clients au défi. Sur ses brochettes de coeur, par exemple, il appose un autocollant qui dit «T'es pas game». Clin d'oeil sympathique qui rappelle ceci: pour apprivoiser un aliment inconnu, il faut peut-être juste oser.

Et les nutriments?

Les abats sont-ils des superaliments? «Il y a beaucoup de vitamines et minéraux dans les abats en général, convient le nutritionniste Didier Brassard, mais le principal avantage dont on parle habituellement, c'est le fer dans le foie.» Ce fer d'origine animale est d'ailleurs absorbé plus facilement que celui contenu dans les végétaux. «Les autres nutriments qu'on retrouve dans les abats, on les retrouve ailleurs», ajoute-t-il. Sur le plan du gras, c'est un peu la même chose: les gras «intéressants» que renferment les abats ne s'y trouvent pas en plus grande quantité que dans les poissons et il y en a même moins que dans le saumon.