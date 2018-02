Le grand retour du beurre

Boudé par les chefs et les régimes pendant des années, le beurre fait un retour en force dans nos assiettes et les restaurants. Pourtant, la production artisanale de beurre demeure rare au Québec.

Plus complexe qu'il n'y paraît

Il ne faut pas se fier au simple feuilletage des croissants préparés par Charles Létang, à la boulangerie Du pain c'est tout, pour les juger. On pourrait deviner qu'ils sont bons sans se douter qu'ils sont faits de manière exceptionnelle: avec du beurre artisanal québécois.

Charles Létang n'a que quelques minutes de route à faire pour aller chercher son beurre à la Fromagerie Port-Joli, à Saint-Jean-Port-Joli, où Robert Tremblay le prépare à toutes petites doses - une quarantaine de kilos tous les 8 à 10 jours. Un beurre bien jaune, de culture, vendu à quelques habitués du coin. Et à Charles Létang. «La plupart des boulangers utilisent du beurre importé [il est souvent jugé plus facile à travailler pour les viennoiseries], mais pour moi, il est plus important de choisir une matière première locale», confie le jeune boulanger, président de l'Association des boulangers artisans du Québec (ABAQ).

«Quand on parle de l'importance de valoriser le terroir québécois, cela doit se refléter partout.»

Mais Charles Létang a de la chance. Car les beurreries artisanales sont rares au Québec: l'effervescence observée dans l'univers des fromages fins au Québec depuis la fin des années 80 n'a pas eu d'écho dans celui de la beurrerie artisanale. La beurrerie du Patrimoine à Compton - qui était l'une des rares, voire la dernière des maisons à se consacrer à l'or jaune - a fermé ses portes en 2015. Outre la Fromagerie Port-Joli, on recense parmi les petits producteurs la Fromagerie P'tit Plaisir, à Saint-Gérard-de-Weedon, La Laiterie de La Baie, au Saguenay, ou encore La Moutonnière, qui en produit avec du lait de brebis à Sainte-Hélène-de-Chester. La laiterie Chagnon, à Waterloo, est l'une des rares à produire du beurre de culture - dans lequel on ajoute des ferments lactiques avant de le baratter - à plus grande échelle, et avec un taux de gras supérieur à la moyenne canadienne, autour de 84 % (contre 80 %). La Fromagerie L'Ancêtre se distingue avec ses produits certifiés biologiques. Le reste est essentiellement produit de manière industrielle, à grande échelle.

Dans ces conditions, quand un client se pointe dans une épicerie fine à la recherche d'un beurre de qualité supérieure, on l'aiguille souvent vers des produits importés de Normandie ou de la région de Poitou-Charentes, qui jouissent d'une appellation d'origine contrôlée.

«Ce n'est pas dans nos habitudes, au Québec, de chercher des beurres de terroir, quitte à payer plus cher. On a plutôt cherché à aller vers des produits standardisés», explique le fromager Yannick Achim.

Et puis, faire du beurre n'est pas aussi simple qu'il y paraît, car cela prend de la matière grasse, beaucoup de matière grasse, et les producteurs gagnent davantage à l'utiliser pour faire du fromage, afin de compenser la chute des prix pour les résidus de l'écrémage, observée au cours des dernières années. «Avec le fromage, le producteur peut obtenir une valeur ajoutée que le consommateur n'est pas prêt à payer pour le beurre», dit Daniel-Mercier Gouin, professeur d'agroéconomie à l'Université Laval. On paiera 60 $/kg pour un Louis d'Or, par exemple, mais 60 $/kg pour du beurre? C'est moins sûr.