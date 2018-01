L'igname pourpre, légume «Pantone» de l'année

Qu'est-ce que c'est?

L'igname pourpre (purple ube, en anglais, Dioscorea alata, en latin) est une plante tropicale originaire de l'Asie du Sud-Est dont on ne consomme que les racines géantes pouvant atteindre pas moins de 10 kg chacune. Hors terre, sa croissance ressemble à celle d'un plant de vigne, dans la mesure où elle s'accroche à tout ce qui l'entoure, arbres, clôture, alouette, mais elle fleurit peu et ne produit pas de fruits. Elle est particulièrement populaire aux Philippines, même si l'Afrique - avec le Nigeria en tête de file - est désormais le plus grand producteur mondial d'igname (toutes variétés, c'est-à-dire toutes couleurs, confondues). C'est aussi l'une des plus anciennes plantes domestiquées et consommées par l'homme.

Ça goûte quoi?

L'igname pourpre se déguste cuite, jamais crue. C'est un féculent surtout utilisé en pâtisserie, au goût assez peu prononcé, «avec des notes de chocolat blanc», dit Nick Shippers, de la cantine Ube Kitchen, à Brooklyn, qui en a fait son ingrédient chouchou. Du coup, c'est souvent surtout pour le look plutôt que la saveur qu'on semble l'adopter. Le Manilla Social Club de New York l'utilise pour ses beignes au glaçage ultraviolet; Ube Kitchen en prépare un sorbet dont on jurerait qu'il est bourré de colorants artificiels - mais on nous assure qu'il n'en est rien. À Montréal, on en trouvera sur la carte des desserts des restaurants Cuisine de Manille et Junior, où l'on ajoute de la crème glacée d'igname pourpre au halo-halo, cet emblématique dessert philippin composé de glace râpée, de cubes de gelée et de fruits de saison.