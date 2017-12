Grignoter des... lentilles

Il est 16 h, vous avez faim. Le souper viendra tard - après un passage au marché de Noël ou chez le vendeur de sapins. Quoi manger ? Des... lentilles grillées. Cuisine Soleil, une entreprise de Val-d'Or spécialisée en produits sans gluten, propose de nouveaux sachets de lentilles à grignoter comme des arachides, offerts en quatre parfums : sel et poivre, cari, thaï et tex mex.

L'idée de cette collation originale est venue à Marc Paquin, président de Cuisine Soleil, en visitant un marché ethnique de Toronto. « Les Indiens en font, mais les lentilles sont frites, donc grasses et moins nutritives », indique Pierre Escudié, responsable du marketing et des communications de l'entreprise.

Cuisine Soleil utilise des lentilles vertes biologiques de variété française, cultivées à Spalding, en Saskatchewan, qu'elle fait simplement griller avec de l'huile de tournesol, du sucre de canne, etc. « Le Canada est le plus gros producteur au monde de lentilles, fait valoir M. Escudié. Celles-ci, comme les légumineuses en général, regagnent de l'intérêt auprès des consommateurs, notamment pour leur côté nutritif, avec une bonne teneur en fibres et protéines végétales. »

Goût délicieux

La Presse a goûté aux lentilles sel et poivre, à peine piquantes, et à celles au cari, dont l'assaisonnement - à base de curcuma, coriandre, paprika, cumin, etc. - est délicieux. La texture des lentilles est toutefois très croquante.

Ces sachets de lentilles grillées sont des « produits très intéressants », analyse Catherine Paul, nutritionniste chez KinéCible. « Les lentilles sont une excellente source de fer, c'est pourquoi cette collation nous apporte 40 % de notre apport en fer quotidien recommandé », observe-t-elle. Comme elles sont sans noix ni arachides, elles peuvent être placées dans la boîte à lunch des enfants (à condition de diviser le paquet, trop généreux pour les petits).

Une portion de 50 g fournit 16 g de protéines, « une quantité surprenante » qui permet d'être rassasié jusqu'au prochain repas, souligne la diététiste. Seul hic, la quantité de sel (250 mg par portion), une information « à surveiller pour les gens devant contrôler leur apport en sodium », précise-t-elle.

Prix d'innovation

Les sachets de lentilles grillées viennent de remporter le Prix innovation en alimentation 2017 du Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ), catégorie chocolats, collations, desserts et confiseries. Elles sont préparées et emballées dans la « toute nouvelle usine » de Cuisine Soleil à Val-d'Or, précise M. Escudié. « Nous avons pour projet de sourcer au moins une partie de nos lentilles en Abitibi, ajoute-t-il, dès que les agriculteurs locaux auront terminé leur transition vers l'agriculture biologique. »

D'autres collations nutritives

Pois chiches rôtis BBQ, Kilo Solution

Vendus en sachets de 23 g, ces pois chiches rôtis avec de l'huile de tournesol, du sel de mer et des épices sont « un bon choix et une collation rassasiante », indique Catherine Paul, nutritionniste.

Mini-barres granola, Made Good

« Ces bouchées granolas fournissent peu de protéines, mais constituent une bonne option si on a une baisse d'énergie, avec 15 g de glucides par portion », observe Mme Paul.