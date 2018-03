Repas de Noël: le congélateur, allié antistress

Une bonne congélation n'est possible qu'au moyen de contenants adaptés, qui préserveront la qualité du produit et empêcheront l'imprégnation d'odeurs indésirables.

Les contenants à privilégier

Une bonne congélation n'est possible qu'au moyen de contenants adaptés, qui préserveront la qualité du produit et empêcheront l'imprégnation d'odeurs indésirables. Ils doivent ainsi être parfaitement hermétiques, comme les boîtes de plastique prévues à cet effet (un symbole souvent gravé sous le contenant indique qu'il est prescrit pour la congélation) ou les sacs à glissière, eux aussi conçus pour la congélation. Chassez le maximum d'air des contenants; sans excès, puisque les aliments et sauces prennent du volume en refroidissant et risquent de faire sauter le couvercle.

La décongélation

Il s'agit d'une étape importante à ne pas bâcler, au risque de gâter la nourriture et de favoriser la prolifération de bactéries. L'idéal est de laisser les produits décongeler très progressivement, en les plaçant au réfrigérateur la veille, et non à température ambiante. Prévoir en fonction de la densité et du volume: une grosse dinde mettra beaucoup plus de temps à décongeler entièrement. En dernier recours, la décongélation au micro-ondes, en utilisant la fonction prévue à cet effet, reste possible.