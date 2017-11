Huile d'olive: la quête de la qualité

Devenez connaisseur

La meilleure façon de s'assurer qu'une huile est bonne est d'y goûter. Mais encore faut-il savoir quoi rechercher. Michel Favuzzi, sommelier en huiles d'olive, nous guide dans l'évaluation et la dégustation de ce nectar.

Il existe 1552 variétés d'olives, certaines douces, d'autres, pugnaces, les plus connues étant les Picual, Frantoio, Arbequina, Koroneiki et Leccino. Seules ou combinées, elles alimentent un éventail de saveurs impressionnant, qu'on peut se plaire à découvrir et à utiliser dans des accords mets-huiles d'olive.

Une bonne huile se distingue facilement par ses arômes et ses saveurs. En Italie, une escouade spéciale de policiers a été formée pour détecter les échantillons d'huile falsifiée uniquement au goût et procéder ainsi à des sanctions sans analyses.

«C'est un goût qui se développe», selon Michel Favuzzi qui a invité La Presse à déguster une variété d'huiles. La différence est évidente au nez et aux papilles, comme nous avons pu le constater. Faites le test par vous-même.

Préparation

Les sommeliers d'huile d'olive utilisent de petits verres ballon teintés pour ne pas être influencés par la couleur du produit. Celle-ci varie selon les variétés d'olives utilisées et n'est donc pas un indice de qualité. À défaut d'être équipé comme les spécialistes, on peut tout simplement verser une cuillère à table d'huile dans un verre à vin, en comparant une huile de qualité (faites-vous conseiller dans une boutique spécialisée) à une huile de masse à bas prix. On peut pousser l'exercice plus loin en testant des huiles d'intensités différentes.

Au nez

Bloquez l'ouverture du verre d'une main et réchauffez sa base de l'autre avec la paume. Tournez le verre sur lui-même pour quelques minutes, comme pour un vin, afin d'en libérer les parfums. Humez lentement. Si vous captez des arômes prononcés à la première inspiration, c'est que vous êtes face à une huile d'une certaine intensité. Si, au contraire, vous devez creuser pour arriver à capter des odeurs, c'est qu'elle est plutôt délicate. L'intensité n'est pas un indice de qualité, mais une caractéristique. Une huile de moins grande qualité, fabriquée avec des olives très mûres, aura toutefois des arômes plus délicats.

Au goût

Dégustez en faisant circuler l'huile dans la bouche, tout en aspirant l'air pour favoriser la perception des arômes. Son amertume se révèle d'abord sur les côtés arrière de la langue, puis on sent son piquant. L'intensité aromatique se confirme ensuite par sa persistance en bouche. «Une huile d'olive ne devrait pas nécessairement goûter l'olive, comme le vin ne goûte pas le raisin», indique Michel Favuzzi, pas plus qu'elle ne devrait goûter la tapenade, le caramel, le vinaigre, la terre ou avoir un goût rance. Une bonne huile d'olive extra-vierge a un goût frais d'herbe ou de gazon fraîchement coupé. Elle sent et goûte le «vert». On y décèle ensuite une variété de saveurs: noix, artichauts, pelure de banane, beurre, fleurs ou vanille... Pour neutraliser la bouche entre les dégustations, prenez une cuillerée de yogourt nature ou croquez dans une pomme verte.

En cuisine

À la base, l'huile d'olive est un condiment qui devrait ajouter de la saveur à un plat. Comme son point de fumée est élevé, elle se prête à la cuisson et même à la friture. Bon à savoir: plus elle est de qualité, plus elle résistera à la chaleur. Il vous en coûtera toutefois plus cher... «Pour éviter de vous ruiner lors d'une cuisson qui nécessite une plus grande quantité d'huile, optez pour une huile avec un meilleur rapport qualité-prix, comme une huile d'olive extra-vierge vendue dans un plus gros contenant», suggère la nutritionniste Catherine Lefebvre.

Des accords mets-huiles d'olive

Si on cuisine un poisson blanc, on voudra utiliser une huile aux arômes délicats. Avec un mets corsé, une pizza au fromage de chèvre et à l'ail, par exemple, on pourra utiliser une huile qui a du caractère, propose Michel Favuzzi, qui encourage les gens à explorer. On peut créer des accords surprenants en associant des saveurs discordantes : une crème glacée à la vanille avec une huile aux notes herbacées, un fromage de chèvre et une huile aux notes de fruits tropicaux. L'huile d'olive a cette caractéristique, comme le sel, de rehausser les saveurs. Versez-en un filet sur les viandes, poissons, légumes, fromages et même sur le chocolat noir et les desserts.