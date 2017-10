Garde-manger: fini le fouillis!

Le garde-manger de Florence-Léa Siry, auteure, chroniqueuse et conférencière. Elle a opté pour un mode d'organisation peu commun.

«Il te faut un étage sucré, un étage à huiles et condiments, un étage à pâtes et légumineuses et un étage à céréales», énumère-t-il.

Marilou, de Trois fois par jour, conseille d'organiser le rangement par thématiques, mais surtout de ranger selon la manière dont on cuisine. «Par exemple, mon beurre de peanuts, je le mets dans la même armoire que mes graines de chia, parce que je sais que je fonctionne comme ça quand je veux me faire à déjeuner», explique-t-elle.

Organiser l'espace, mais avec quoi?

Organiser son garde-manger par thématiques permet de mieux se structurer, mais bien choisir les contenants dans lesquels mettre ses aliments reste primordial.

«C'est important d'opter pour des contenants transparents pour pouvoir bien voir leur contenu», précise Florence-Léa, qui réutilise une vieille bouteille de rhum vide pour garder son riz.

En plus d'offrir une deuxième vie à un contenant, les pots Mason restent une bonne option pour nos spécialistes puisqu'ils se réutilisent, en plus d'être transparents et parfaits pour les conserves.

L'instigatrice de Chic frigo sans fric choisit aussi des boîtes de métal qu'elle apprécie pour leur durabilité. Il faut toutefois s'assurer d'indiquer leur contenu, par souci d'efficacité.

Le chef de Petite Maison mise plutôt sur l'importance de l'uniformité des contenants utilisés. Pour lui, ce sont les sacs qui ont la cote. «Il en faut de toutes les grandeurs, petits, moyens et grands, et on met tout dedans», s'enthousiasme-t-il.