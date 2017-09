Par amour de la pomme

Six pommes cueillies au verger Maniadakis: la McIntosh, la Gala, la Honeycrisp, la Cortland, la Spartan et la Golden Russet.

Six pommes à savourer

Toutes les pommes sont délicieuses, mais elles ne se prêtent pas toutes aussi bien à chaque usage. Petit guide pour choisir les bonnes quand on veut les cuisiner.

1: McIntosh

De loin la plus cultivée et la plus vendue au Québec. Juteuse et sucrée à souhait, elle est excellente à croquer et pour faire des compotes, car elle se défait rapidement à la cuisson. Notre climat, avec ses automnes frais, se prête particulièrement bien à sa culture. On la cueille en septembre et en octobre.

2: Gala

Sa robe lisse et fine est striée de belles couleurs, tandis que sa chair est jaune et juteuse. On la consomme fraîche. Sa production est en augmentation au Québec. On la cueille à partir de la mi-septembre et en octobre.

3: Honeycrisp

Une autre bien nommée, exceptionnellement croquante et juteuse, agrémentée d'un léger goût de miel. Sa chair de couleur crème est peu sensible à l'oxydation. Elle est excellente fraîche. C'est une variété relativement nouvelle (1991), qui gagne en popularité. On la cueille à partir de la mi-septembre et en octobre.

4: Cortland

Avec sa chair blanche d'un goût exceptionnel, elle est excellente à croquer, et idéale pour la cuisson et la confection de tartes, car elle garde bien sa forme. Elle se prête bien à la consommation en salade également, car sa chair ne brunit pas à l'air ambiant. On la cueille à partir du début d'octobre.

5: Spartan

Parmi les plus croquantes, d'un beau rouge, de forme bien joufflue, peu acide et très sucrée, elle est très bonne à croquer fraîche. On aime aussi en faire du jus et la cuisiner, car elle garde bien sa forme. On la cueille à partir de la mi-septembre et en octobre.

6: Golden Russet

Une pomme jaune et tachetée à l'extérieur, avec une chair blanche, parfois verdâtre, à l'intérieur. Elle est tendre et sucrée. On la mange fraîche ou en compote. Elle est excellente pour faire du cidre. C'est une pomme tardive qu'on cueille en octobre.

_________________________________________________________________________

Source: site Pommes Qualité Québec, Producteurs de pommes du Québec.