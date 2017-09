Des champignons sauvages dans l'assiette

Déshydratation

Certains champignons gagnent en saveur après avoir été séchés: la girolle développe des arômes floraux et abricotés ; le bolet, un goût de chocolat ou de café... À moins d'avoir la patience de les étendre sur une grille placée devant un ventilateur pour les sécher, le déshydrateur est conseillé. On ne veut pas cuire la chair. Réhydratés, les champignons restent un peu coriaces. On les réutilise alors braisés ou en sauce. «Évitez de les réhydrater dans trop d'eau, conseille le chef de l'ITHQ, pour ne pas qu'ils perdent en saveur, et récupérez l'eau de trempage pour la sauce.»

Congélation

Certaines variétés de champignons, comme la majorité des chanterelles, s'en tirent mieux une fois congelées. Une rapide poêlée permet de les garder ensuite au congélateur, dans un sac plastique et sous vide pour ne pas qu'elles «cuisent» par le froid. Un truc: glissez le sac dans l'eau pour en retirer l'air.

Marinades

Une autre façon de conserver les champignons est de les immerger dans une marinade, une fois poêlés, refroidis et libérés de leur eau, idéalement le jour même après une cueillette. Conservez-les au réfrigérateur.

Les laver ou pas?

Certains diront que les rincer est un sacrilège. «Quand les champignons sont pleins de terre, moi, je les lave, répond pour sa part Lian Verhoef. Je trouve que la terre est plus désagréable sous la dent que le fait qu'ils prennent un peu d'eau.» Par ailleurs, ils peuvent contenir des bactéries en surface, précise Jean Després qui conseille le lavage à grande eau après une cueillette et un séchage avant la cuisson. «Parfois, c'est nécessaire, mais c'est la dernière option, estime Jonathan Lapierre. Autrement, on les brosse minutieusement en enlevant les taches et l'excédent de terre au couteau».

Cuisson

«Je pars les champignons dans l'huile à feu vif pour les saisir, comme pour une viande, ce qui permet d'éviter qu'ils ne dégorgent trop, puis je réduis la température de moitié à mi-cuisson », indique le chef de l'ITHQ. Évitez de mettre trop de champignons en même temps dans la poêle, conseille-t-il, ce qui aurait pour effet de faire baisser la température : les champignons vont alors bouillir plutôt que de cuire. « S'ils libèrent de l'eau, on ne touche plus à rien et on laisse le liquide de cuisson s'évaporer.»