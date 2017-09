Vivre avec une ado végé

Conseils pour accompagner son enfantQue faire pour accompagner son enfant dans son nouveau choix de vie? Comment l'aider dans sa transition? Trucs et conseils.

Sollicitez sa participationL'enfant a fait un choix, mais le parent reste encore celui qui fait l'épicerie et qui cuisine. Une bonne façon de sonder l'intérêt de son ado et de rester ouvert à ses choix est de l'impliquer dans le processus, suggère la diététiste Cosette Gergès. On peut lui demander de proposer des idées de repas, de faire des recherches de nouvelles recettes ou d'ingrédients disponibles en épicerie, voire de cuisiner un repas par semaine pour débuter ou d'apprêter ses propres protéines lorsque la famille opte pour un repas carné.

Évitez l'affrontementOn ne pourra pas imposer à un adolescent de manger un aliment s'il le refuse. En créant une opposition, on ne fait souvent qu'aggraver la situation, estime la psychologue Julie Leduc, qui intervient auprès d'enfants aux prises avec des troubles alimentaires. «Certains parents vont dire: "C'est moi qui fais le repas." D'autres font des ajustements. Il faut surtout que ça se fasse dans le respect de chacun.»

Soyez souple«Au moment où les adolescents prennent cette décision, c'est super important pour eux. Je pense qu'il est préférable d'éviter l'affrontement et d'adopter une approche constructive», conseille Sophie Ducharme, auteure du blogue Famille et Tofu et intervenante auprès d'adolescents en milieu scolaire. Aujourd'hui végétarienne «souple», la maman de deux enfants - plus un qui est en route - a fait le choix du sans-viande et préconise une approche flexible. On pourra voir s'ils sont prêts à faire la transition progressivement, en coupant la viande sans le poisson, par exemple.

Adaptez les menusGilles Grondin, papa d'une végétarienne de 17 ans, a opté pour «un accommodement raisonnable». «J'adapte le menu autant que possible ou je prépare un plat végétarien. Parfois, c'est elle qui le fait. Mais il est clair que c'est moi qui décide du repas, sinon on ne s'en sort pas, dit-il. Un véritable accommodement doit aller dans les deux sens. Elle doit aussi être consciente que les gens qui l'entourent mangent de la viande.»

DiscutezLe compromis est souvent une avenue plus sûre, estime d'ailleurs Julie Leduc. «On ne pourra pas forcer un enfant à manger. L'heure des repas doit rester harmonieuse. Il est surtout important de préserver le lien et de garder le canal de communication ouvert avec son adolescent.»

Ouvrez-vous à la découverte«Souvent, l'intention est là, mais les gens ne savent pas quoi cuisiner et par quel bout prendre ça», observe Sophie Ducharme. «Il faut admettre que faire un repas végétarien demande plus de temps et d'efforts», convient Geneviève Rossier, dont les trois enfants ont fait un virage végétarien. La mère de famille a donc épluché des livres de recettes. Parfois, le simple fait d'essayer de nouvelles recettes est suffisant pour voir le régime végétarien d'un autre oeil, comme le fait remarquer l'auteure de Famille et Tofu.