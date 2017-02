Fabuleux bols

Bol végétalien, sauce tahini

Ce bol végétalien composé de patates douces, de pois chiches et d'épinards, puis nappé d'une délicieuse sauce tahini, ne contient que du bon, tout en étant franchement savoureux et facile à réaliser. Que demander de plus?

Ingrédients (pour 2 personnes)*

1 tasse de riz brun, cuit

1 boîte de conserve de pois chiches, égouttés, rincés et bien asséchés

1 c. à thé d'ail en poudre

1 c. à thé de chacune des épices suivantes : curcuma, poivre de Cayenne, cari

1 patate douce, épluchée et coupée en petits cubes

1 c. à thé de chacune des épices suivantes : cannelle, poudre de chili, sumac

1 gousse d'ail, écrasée

2 tasses de bébés épinards (peuvent être remplacés par du kale ciselé)

3 c. à soupe d'huile d'olive

Sel et poivre, au goût

Sauce tahini-lime

2 c. à soupe de beurre de tahini

Le jus de 1 lime

1 c. à thé de sirop d'érable

Méthode

1. Préchauffer le four à 180 °C (450 °F).

2. Déposer une feuille de papier parchemin sur une plaque de cuisson.

3. Mélanger les pois chiches avec 1 c. à soupe d'huile d'olive, l'ail en poudre, le curcuma, le poivre de Cayenne et le cari. Ajouter sel et poivre au goût. Déposer les pois chiches sur une moitié de la plaque.

4. Mélanger les cubes de patates douces avec 1 c. à soupe d'huile d'olive, la cannelle, la poudre de chili et le sumac. Ajouter sel et poivre, au goût. Déposer les cubes sur l'autre moitié de la plaque et enfourner le tout de 25 à 30 minutes.

5. Faire chauffer 1 c. à soupe d'huile d'olive dans un poêlon, y ajouter l'ail écrasé et sauter une minute. Ajouter les épinards, le sel et le poivre et laisser tomber quelques instants.

6. Verser tous les éléments de la vinaigrette dans un contenant hermétique et brasser vigoureusement. Si le mélange est trop épais, ajoutez un peu d'eau.

7. Déposer le riz dans un bol, puis garnir de pois chiches, de patates douces et d'épinards et terminer par la vinaigrette. Saupoudrer de sumac.

* Cette recette est inspirée du blogue Green Evil