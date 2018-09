Les Olympiques d'Art Latté de Montréal

Au programme, une compétition réunissant 32 baristas représentant leur établissement, quartier ou région - l'occasion de s'émerveiller devant leur talent à faire les plus beaux dessins dans la mousse de lait! -, mais aussi des camions de cuisine de rue et plusieurs stands pour découvrir torréfacteurs et artisans.

Entrée gratuite, mais il faut absolument réserver sa place, car elles sont limitées!

https://www.facebook.com/events/979282855593146/