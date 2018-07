Crémeries: sur la route des plaisirs glacés

Les vacances commencent pour beaucoup de Québécois et nombreux sont ceux qui prendront la route au cours des prochaines semaines. L'arrêt au bar laitier sera certainement un incontournable de toute escapade. Des classiques aux nouveautés, nos journalistes et nos lecteurs ont dressé une liste - non exhaustive ! - de leurs plaisirs glacés préférés.

Quelques mois, c'est tout ce qu'il aura fallu à Kem Coba, en 2011, pour devenir une véritable institution du Mile End, si bien que les files interminables qui s'étirent chaque soir - ou presque - devant l'échoppe de l'avenue Fairmount sont devenues presque aussi célèbres que la qualité de ses glaces. Eh bien, bonne nouvelle pour les impatients : les propriétaires ont ouvert au printemps une deuxième succursale à l'achalandage, pour le moment, plus discret. Il faut dire qu'elle est un peu hors circuit, dans l'est de Montréal, à une quinzaine de minutes de marche du métro et loin de toute station BIXI, mais les glaces y sont tout aussi délicieuses. Voire plus fraîches, puisque la production de la succursale du Mile End y a été relocalisée. On y trouve bien sûr la spécialité maison : une crème glacée « twist » différente chaque mois, toujours surprenante (en juillet : noix de coco et fraises du Québec), et les parfums uniques : café vietnamien, feuille de pandan, fruit de la passion, cacahuète, etc. Excellente nouvelle pour Tétreaultville.

BO-BEC, LES SAVEURS DE L'ENFANCE

1300, avenue Laurier Est, Montréal

C'est le genre d'endroit qui n'a pas pris une ride depuis presque 30 ans, y compris le glacier derrière le comptoir ! Ses glaces maison alléchantes et sa proximité avec le parc Laurier en font un arrêt très prisé, mais l'endroit a surtout un je-ne-sais-quoi qui fait son charme : les enfants assis dans l'escalier, l'avenue Laurier dans la chaleur moite de l'été, les pots de bonbons sur le comptoir... C'est bien pour cela que, malgré toutes les façons possibles et imaginables de déguster une crème glacée en 2018, c'est là qu'on retourne encore et encore.

- Sophie Ouimet, La Presse

DAIRY QUEEN, FIGÉ DANS LE TEMPS

3140, rue Beaubien Est

Dans Rosemont-La Petite-Patrie, le Dairy Queen situé rue Beaubien Est, à l'angle de la 9e Avenue et face au parc Beaubien, semble figé dans le temps. Son enseigne lumineuse d'origine, son toit rouge à corniche et son système de commandes uniquement à la fenêtre lui donnent ce petit quelque chose d'authentique, de complètement fidèle à la tradition d'aller manger une crème glacée par une chaude soirée d'été. Il fait bon y déguster son dessert glacé après une balade au parc ou un affrontement amical au tennis. Les jeunes joueurs de baseball aiment aussi s'y réunir à la fin d'une partie et, le bec cerné de vanille ou de chocolat, discuter avec enthousiasme de leurs meilleurs coups de la soirée.

- Audrey Ruel-Manseau, La Presse

DALLA ROSE, LES DÉLICES DE SAINT-HENRI

4609, rue Notre-Dame Ouest Montréal

Michael Dalla Libera et Nick Rosati avaient travaillé ensemble au Nora Gray, le premier en cuisine, le second en salle. Puis Michael était passé au restaurant Manitoba. Il y a deux ans, les copains ont décidé d'ouvrir une petite crémerie de quartier, à Saint-Henri. On ne pouvait s'attendre à autre chose que des parfums originaux bien maîtrisés. Ils nous ont d'emblée surpris avec des propositions comme tournesol, cerise de terre et maïs, entre autres. Plus classique, la glace au caramel et à la fleur de sel est d'une décadence sans nom. Et comme si ce n'était pas assez, les sorciers nous ont aussi donné l'option de manger leurs glaces entre deux excellents biscuits faits maison. Que les végétaliens de ce monde sachent qu'ils sont également bien servis, avec au moins deux options sans produit d'origine animale en tout temps.

- Ève Dumas, La Presse

PANDAN, POUR LES PAPILLES ET LE SPECTACLE

3504, rue Notre-Dame Ouest, Montréal

On va chez Pandan pour faire plaisir à sa panse et à ses papilles, certes, mais aussi pour le spectacle. La crème glacée roulée, à la thaïlandaise, fait fureur depuis quelques années. Elle est préparée minute, sur une plaque glacée, et exige vitesse et dextérité de la part de la personne derrière le comptoir. Les employés du Pandan ne manient peut-être pas la spatule comme un glacier thaïlandais ou malaisien, mais le résultat n'en est pas moins frais, raisonnablement sucré et bien crémeux. Avec des parfums comme shortcake aux fraises et à la rose, tarte à la lime kaffir, mangue et noix de coco, bleuets et Fruit Loops, local et exotisme sont au menu.

- Ève Dumas, La Presse

***

SUR LA ROUTE

À QUÉBEC

TUTTO GELATO, UN GOÛT D'ITALIE

716, rue Saint-Jean, Québec

Les bonnes raisons de s'offrir une pause chez le glacier italien Tutto Gelato sont multiples. Les gelatos et les sorbets d'abord, qui sont faits de façon artisanale selon des recettes rapportées d'Italie par l'ancien propriétaire (et jalousement conservées par son successeur). Parmi les 60 variétés offertes en rotation, les plus populaires restent caramel, fleur de sel et pistache, mais l'auteure de ces lignes avoue son faible pour la cassata (lorsqu'il y en a) : ce gelato à la ricotta et aux fruits confits la renvoie directement en Italie, par la magie des papilles. L'emplacement est aussi idéal : dans le faubourg Saint-Jean, dans le coeur marchand du Vieux-Québec, face au très beau parc-cimetière de Saint-Matthew. Des bancs à l'ombre pour déguster les glaces, les pierres tombales pour méditer sur le temps qui passe et, pour le plaisir des yeux, une belle sculpture, La liseuse, qui a inspiré Jacques Poulin pour son roman L'anglais n'est pas une langue magique.

- Stéphanie Morin, La Presse

À DESCHAMBAULT

LA CRÉMERIE GÉNÉRALE, SE REMPLIR LA PANSE ET LES YEUX

243, chemin du Roy, Deschambault

À la Crémerie générale, sur le chemin du Roy, les clients sont accueillis par le sourire de Julie Vachon. C'est la chocolatière du village, mais elle fabrique aussi ses propres glaces, sorbets et enrobages chocolatés. Basilic, mandarine, coco, griotte, certains parfums vous feront sortir de votre zone de confort, notamment la barbotine à l'argousier ou encore la crème glacée molle à la framboise... qu'on peut aussi servir en twist avec une traditionnelle molle à la vanille ! Pour les indécis - ou les familles nombreuses -, les formats de dégustation présentés sur des palettes de peintre ressemblent presque à des oeuvres d'art. Avant de partir, il faut absolument se promener au bord du fleuve pour y admirer la vue, un vrai régal...

- Sophie Ouimet, La Presse

À CACOUNA

BAR LAITIER ALIBABA, UN PEU DE MAGIE LE LONG DE L'AUTOROUTE 20

1600, rue du Patrimoine, Cacouna

AliBaba s'appelle en réalité Jean-Marc Dubé : ne cherchez pas de lien entre les deux, il n'y en a pas. « Je cherchais un nom qui évoque la magie. Comme les glaciers en Italie. » Magique ? Son stand l'est un peu, petite perle échappée en bordure de la triste autoroute 20, incongruité dans un chapelet de restaurants sans âme. Jean-Marc Dubé confectionne des glaces artisanales - des vraies, pas de celles que l'on dit artisanales mais qui sont simplement préparées sur place, avec des sauces et purées achetées. Sa crème glacée à la pistache, par exemple, onctueuse et parfumée, est faite de pistaches entières d'Iran et de Californie (l'une pour le goût, l'autre pour la couleur). Jean-Marc Dubé a appris son art à Milan, en Italie, il y a plus de 30 ans maintenant. Depuis que l'autoroute 20 a été prolongée, et que son stand n'en est plus le point de chute, la fréquentation a baissé de 50 %, note M. Dubé. Mais la qualité des glaces, elle, est restée intacte.

- Violaine Ballivy, La Presse

À SAINT-JOSEPH-DU-LAC

LA CABANE SUR LE ROC, DES GLACES... ET BEAUCOUP PLUS !

798, montée du Village, Saint-Joseph-du-Lac

Une des meilleures pâtissières du Québec, Gabrielle Hiller-Rivard, a maintenant sa propre cabane à sucre, après avoir travaillé à celle d'Au Pied de Cochon pendant six ans. Cet été, elle tient un joli stand sur la terre familiale, à environ 40 minutes de Montréal.

Du vendredi au dimanche, on peut s'y délecter de belles glaces aux parfums saisonniers. À notre passage, il y avait au congélateur l'incontournable érable, avec « paillettes » de chocolat, la crème fraîche à la banane et le sorbet aux fraises. Les plus sages se contenteront peut-être d'un petit cornet « ordinaire ». Mais tant qu'à rouler jusqu'à Saint-Joseph-du-Lac, aussi bien s'offrir la version de luxe, une tuile maison au sucre d'érable, qui contient deux belles boules rondes.

On voudra aussi faire quelques provisions sucrées : biscuits, tartelettes, brioches dégoulinantes de glaçage à l'érable, petits pains à l'oignon et au pavot (pour vos burgers !), tartes de la maman de Gabrielle, beaux bouquets de la soeur (Origine Fleurs), etc. Les installations sont saisonnières et pensées pour qu'on emporte toutes ces douceurs à la maison. Mais on peut bien sûr savourer son cornet assis ou debout sous les arbres, voire appuyé nonchalamment sur son capot de « char ». Petit détour obligé de l'été !

- Ève Dumas, La Presse