Restauration: la reconnaissance, oui, mais...

Le malaise de la compétition

Molly Superfine-Rivera, copropriétaire et responsable de la salle du Marconi, a travaillé à Miami et à New York pendant plusieurs années. «Quand je suis arrivée à Montréal, il y a deux ans, j'ai vraiment constaté à quel point il y avait une belle communauté de restaurateurs qui se tiennent. C'est assez spécial. Alors le fait d'avoir été finaliste pour des prix Lauriers, c'était flatteur, mais ça nous a mis un peu mal à l'aise, aussi, Mehdi [Brunet-Benkritly, chef et copropriétaire] et moi. Je ne comprends pas comment on peut mettre en compétition des restaurants aussi différents que Le Vin Papillon, Montréal Plaza et Marconi», confiait-elle, il y a quelques semaines, avant le dévoilement des résultats.

«Montréal est une ville humble, honnête, où il y a une diversité incroyable de restaurants.»

Des absents et des heureux

S'agissant du Vin Papillon, justement, la lauréate du prix Révélation de l'année, la chef de cuisine Stéphanie Cardinal, n'était pas sur place pour recevoir son trophée. En lice dans quatre catégories, les membres de la grande famille Joe Beef étaient tous absents, lundi dernier, comme d'autres grands noms de la gastronomie montréalaise qui ont brillé par leur absence: Martin Picard et l'équipe du Club chasse et pêche, entre autres.

«Je ne suis pas complètement contre les Lauriers, mais le fait que le Casino et l'ITHQ soient commanditaires me dérange énormément, raconte David McMillan, copropriétaire des restaurants Joe Beef, Liverpool House, Le Vin Papillon et Mon Lapin. Après, ces accolades me laissent indifférent. On est débordés, on n'a pas de temps pour ça. Lundi, tout le personnel de nos restaurants a profité d'une belle journée de congé!»

Plusieurs autres restaurateurs et producteurs interrogés nous ont aussi confié discrètement aller au gala à reculons.

Mais la joie et l'espoir animaient aussi plusieurs finalistes. Rarement inclus dans les listes et palmarès, les producteurs, artisans et autres petites entreprises du milieu alimentaire avaient leurs catégories aux Lauriers. Pour les acteurs moins connus de la chaîne, une reconnaissance est très bienvenue.

«Je n'ai jamais soumis de candidature pour aucun concours et je ne le ferai probablement jamais, déclare le semencier Patrice Fortier, de La Société des plantes. Mais dans ce contexte-ci, où mon nom est apparu dans la liste des finalistes pour le prix Producteur de l'année [NDLR: finalement remporté par Miels d'Anicet] parce que des gens ont voté pour moi, je suis ravi. Ma motivation première pour me lancer dans la sélection génétique des plantes était une recherche gastronomique, ethnologique... En général, on n'est pas vus comme faisant partie de la chaîne de la restauration. Alors oui, c'est un petit velours personnel, mais c'est aussi une reconnaissance du métier.»

Il en va de même pour La Transformerie, une toute jeune entreprise qui vise à réduire le gaspillage alimentaire de la manière la plus délicieuse possible. «À mon avis, l'intérêt principal des Lauriers était de mettre en lumière des gens moins connus du grand public, constate Guillaume Cantin, cofondateur de La Transformerie. Je pense par exemple à l'historien Michel Lambert, qui connaît le patrimoine culinaire québécois comme personne d'autre, et à la chef Nancy Hinton, aux Jardins sauvages.»

«Quand j'étais chef du restaurant Les 400 coups, certaines listes pouvaient amener des clients qui ne seraient pas venus autrement. Chez nous, ils découvraient une cuisine très axée sur les produits locaux.»

Et que dire de ceux et celles qui travaillent en salle et en service. Ils n'ont aucune tribune et sont rarement salués, bien qu'ils jouent un très grand rôle dans le succès d'un repas au restaurant. Lorsqu'une sélection atterrit dans une nouvelle petite buvette de la ville de Québec, comme chez Le Voisin, elle est encore plus inattendue! Pascaline Gouin est copropriétaire et sommelière de ce restaurant. Aux Lauriers, elle s'est retrouvée dans la catégorie Révélation de l'année (prix remporté par Stéphanie Cardinal, chef de cuisine au Vin papillon), aux côtés de jeunes chefs et pâtissiers.

«Pour le resto et pour moi, c'était très excitant. La restauration, c'est un domaine très exigeant. Lorsqu'on reçoit une nomination ou qu'on se trouve sur une liste ou dans un article, ça nous donne une bonne petite tape dans le dos. C'est comme si on nous disait: "On remarque vos efforts. Les gens apprécient ce que vous faites."»

«Aucune liste n'est parfaite. Mais lorsqu'on est inclus, il faut en profiter et utiliser ces palmarès pour faire de la promotion. Canada's 100 Best me demande une photo une fois par année, pour sa publication. Je n'ai rien à faire et je reçois de la publicité gratuite! Pourquoi pas?», affirme Ryan Gray, dont le restaurant, Nora Gray, est passé de la 19e à la 17e position, au Canada.

En avoir besoin ou pas

Ce sont à n'en point douter les restaurateurs plus expérimentés et établis qui prennent toute forme de reconnaissance un peu sommaire avec une grosse pincée de sel. Ils s'en détachent de plus en plus.

Au 35e rang de la liste Canada's 100 Best, en 2017, le restaurant Foxy n'y figure même plus cette année. «Et pourtant, je sais - de source sûre! - que la cuisine, le vin, le service n'ont jamais été meilleurs, chez Foxy, déclare Dyan Solomon, copropriétaire de cette belle table de Griffintown et du café Olive + Gourmando, dans le Vieux-Montréal. Ça démontre à quel point toutes ces listes sont arbitraires. Y accorder une trop grande importance rendrait fou!»

Cela dit, qu'on pense que c'est de la foutaise ou pas, ces listes sont une espèce de baromètre du milieu de la restauration, avance Dyan Solomon. «Pour rester pertinent, pour que les gens pensent à toi, mieux vaut y apparaître de temps à autre, dit-elle. Cela dit, gérer un restaurant, ça demande tellement de temps et d'énergie que chez nous, on préfère TOUT investir dans nos restaurants, plutôt que de s'évertuer à se faire voir partout. On se dit qu'en travaillant le plus possible sur ce qui nous passionne, ça finira par rayonner. Et jusqu'à maintenant, ça semble assez bien fonctionner.» En effet, ses deux restaurants sont pleins à longueur d'année.

Il en va de même pour les restaurants dont Hubert Marsolais est copropriétaire: Le Club chasse et pêche, Le Filet, Le Serpent. Sans publicité aucune, ces excellentes tables montréalaises tirent très bien leur épingle du jeu. «L'impact de ces listes diminue probablement d'année en année, avance le restaurateur. Il y en a tellement maintenant que l'effet est dilué. Nous choisissons de travailler à l'abri de la médiatisation parce que nous préférons ça ainsi. Nous croyons que la pérennité d'un restaurant réside dans une concentration de qualité soutenue, dans un souci du détail qui tient plus de l'intime que du public.»

Comparer des pommes avec des oranges

Un dernier élément qui semble agacer certains acteurs du milieu culinaire, c'est le côté fourre-tout de certaines listes et concours. Normand Laprise et Marilou en nomination dans la même catégorie (prix du public) aux Lauriers? Le Vin Papillon, Langdon Hall et Toqué! dans le même top 10 de Canada's 100 Best? «L'année où je faisais partie des finalistes pour les 10 meilleurs nouveaux restos d'En route, j'étais en compétition contre Agrikol, raconte le chef Antonin Mousseau-Rivard, du Mousso. J'adore Agrikol. C'est mon voisin. J'y vais tout le temps. Mais on y mange du riz, du plantain et du griot! À un moment donné, il faudrait peut-être arrêter de comparer des pommes avec des oranges.»

«Tant qu'à y être, je préfère les blogueurs qui dressent leurs listes. Au moins, c'est l'opinion d'une seule personne, bien réelle, à qui tu peux t'identifier... ou pas.»