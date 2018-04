Le Paquebot jette son ancre dans le Vieux

À peine six mois après avoir ouvert sa deuxième adresse (dans l'ancien Café Plume), voilà que le trio derrière le café Le Paquebot se lance dans une nouvelle aventure: un troisième café, cette fois dans le Vieux-Montréal, directement sur Saint-Laurent, dans le local anciennement occupé par Le Robin Square.

«On avait déjà flirté avec l'idée du Vieux-Montréal, mais c'est vraiment en voyant ce local à louer que le projet s'est vite concrétisé», détaille Simon-Louis Brosseau Fournier, copropriétaire.

Idéalement situé à un jet de pierre du palais de justice et de la très fréquentée rue Notre-Dame, le café sera dominé par un long bar au rez-de-chaussée et un espace lounge sur la mezzanine.

Évidemment, on y trouvera ce qui fait le succès du café, qui a d'abord ouvert ses portes rue Bélanger, en 2015: un café délicieux, dont les grains sont torréfiés ici même, à Montréal (Zab Café, aujourd'hui partenaire), et une touche unique et innovante (café limonade, café nitro, kombucha fait maison...)... sans oublier l'iconique bateau en néon!

De quoi plaire aux aficionados de café dans le quartier. Ouverture prévue: début du mois de mai.

520, boulevard Saint-Laurent, Montréal

www.facebook.com/paquebotbelanger