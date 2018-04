Québec huit fois exquis

C'est LE festival gourmand de la ville de Québec, et il est de retour pour la huitième fois, du 17 au 29 avril.

Le restaurateur Thomas Vernis dans le nouveau Tommy Saint-Paul, campé dans l'ancien Dolcetto & Co.

Parfait pour un lunch à la fois consistant et santé, le Bol Puissance marie hummus, betterave, oeuf dur, gravlax de saumon, edamame, quinoa et avocat.

Cette année, Québec Exquis! porte à 25 le nombre de chefs de renom et de producteurs (et un photographe, petite nouveauté) qui sont jumelés afin d'offrir une expérience gastronomique de trois services unique, à des prix alléchants (20 $ le midi, entre 40 $ et 60 $ en soirée).

C'est une belle occasion de s'asseoir aux tables d'établissements réputés de la capitale comme Le Saint-Amour, Bistro B, Le Cloché Penché, Légende ou La Planque.

Plusieurs autres activités - dont un marché éphémère, des parcours épicuriens et une soirée Les grands crus de la bière - s'ajoutent à la programmation.

http://www.quebecexquis.com/